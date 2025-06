Albert Heijn-filiaal in Almere installeert camera's met AI-technologie

In een Albert Heijn-filiaal in Almere zijn camera's geplaatst die voorzien zijn van AI-technologie. De franchisenemer zegt een interne pilot te zijn gestart om te onderzoeken of deze functionaliteiten in de toekomst kunnen worden gebruikt voor het tegengaan van winkeldiefstal.

Franchisenemer Bun heeft in een van zijn Albert Heijn-winkels 'een aantal' camera's in gebruik genomen die zijn uitgerust met AI-technologie. Dat laat technisch projectmanager Jens Eding weten aan Tweakers. Hij benadrukt daarbij dat de AI-toepassingen op dit moment niet worden ingezet. Wel is Bun bezig met een 'interne pilot' om te onderzoeken of de AI-technologie in de toekomst wel kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het terugdringen van winkeldiefstal, en welke regels daar precies aan verbonden zijn.

Volgens Eding maakt het ingebouwde AI-systeem geen gebruik van biometrische gegevens, zoals gezichtsherkenning. De technologie kan wel mensen onderscheiden en bijvoorbeeld verdachte bewegingen herkennen, maar meer informatie deelt Eding niet. De projectmanager zegt dat de camerabeelden maximaal twee weken worden bewaard en daarna volledig worden verwijderd.

De camera's zijn geplaatst in een filiaal in Almere. Bun exploiteert zes winkels in de stad, maar Eding wil niet vermelden in welke precieze supermarkt deze camera's zijn geïnstalleerd. "Aangezien de camera’s momenteel functioneren als reguliere camera’s zien wij geen aanleiding om het specifieke filiaal op dit moment kenbaar te maken. Mochten wij besluiten om functionaliteiten te gaan gebruiken, dan zullen wij hier passend en tijdig over communiceren."

Verder zegt Eding dat Bun een informatiebord heeft ontworpen waarop wordt vermeld dat er in de winkel gebruik wordt gemaakt van camera's met AI-technologie. Wanneer de AI-toepassingen worden ingezet, wordt dit bord bij de ingang geplaatst om bezoekers ervan op de hoogte te stellen.

Concurrent Jumbo is in het verleden al een pilot gestart met het tegengaan van winkeldiefstal met AI. Daarbij werden camera's gebruikt om 'afwijkend gedrag' bij winkelaars te herkennen, waarna het personeel daarvan op de hoogte wordt gesteld. In december werd dit experiment gestaakt.

Ahold zelf heeft altijd aangegeven geen gebruik te maken van camera's met AI-technologie. Vorige maand zei de supermarktketen dat nog tegen Radar. Een woordvoerder van de supermarktketen heeft aan Tweakers laten weten niet op de hoogte te zijn van de interne pilot van Bun om te onderzoeken of de AI-technologie ingezet kan worden voor onder meer het spotten van winkeldieven. Eding zegt dat Bun het 'als het goed is' ook niet met de franchisegever hoeft te overleggen als het besluit om in de toekomst de AI-technologie in te zetten. "We zijn gewoon franchisenemer, dus we mogen onze eigen installatie bepalen."