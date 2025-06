Ddos-wasstraat NaWas is voortaan via ERA-IX ook vanuit Duitsland te gebruiken

De Nederlandse ddos-beschermingsdienst NaWas is voortaan ook via internetknooppunt ERA-IX bereikbaar. Daarmee kan de 'wasstraat' ook vanuit Frankfurt worden gebruikt. Volgens beheerdersorganisatie NBIP maakt dat Europese bedrijven en diensten weerbaarder.

De Nationale Beheersorganisatie Internet Providers, NBIP, zegt dat het een samenwerking is aangegaan met ERA-IX. Dat is een Nederlands-Duits internetknooppunt, een tegenhanger van het bekende knooppunt AMS-IX. NBIP biedt meerdere diensten aan, maar de bekendste daarvan is de Nationale Wasstraat voor ddos-aanvallen, beter bekend als NaWas. Internetproviders en bedrijven kunnen via NaWas internetverkeer omleiden als dat wordt aangevallen met een ddos-aanval. NaWas kan die grote hoeveelheden verkeer verwerken en legitiem verkeer eruit filteren.

Nu is met name die NaWas ook te gebruiken via de ERA-IX-exchange. Dat betekent dat verkeer ook buiten Nederland kan worden gefilterd. ERA-IX heeft niet alleen in Amsterdam, maar ook in het Duitse Frankfurt datacenters staan. Volgens NBIP zijn organisaties daarmee weerbaarder dan eerder. De stichting wijst onder andere op de recente stappen om digitale weerbaarheid meer op Europees vlak te regelen in plaats van per land. Overigens is NaWas sinds 2021 ook via het Belgische knooppunt BelgiumIX te gebruiken.