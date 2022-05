Afpersers bestoken DirectVPS met ddos-aanvallen met pieken van 210Gbit/s

DirectVPS is sinds maandag doelwit van ddos-aanvallen, waardoor klanten van het bedrijf te maken hebben met downtime en trage verbindingen. De vermoedelijke daders eisen een bedrag in bitcoin, maar DirectVPS gaat hier niet op in.

De aanvallen op DirectVPS begonnen afgelopen maandagmiddag. Volgens het bedrijf ging het om aanvallen op hele ranges en met pieken van 80Gbit/s in een poging de algehele infrastructuur onbereikbaar te maken. De aanval duurde 20 minuten maar bleek geen incident: dinsdagochtend volgde een nog hevigere aanval, waarbij DirectVPS pieken van 210Gbit/s waarnam.

Diezelfde dag ontving het bedrijf een e-mail waarin de aanvallen opgeëist werden. Als DirectVPS een bepaald bedrag in bitcoin zou overmaken, zouden deze stoppen, was de claim. "Ons standpunt bij afpersing is helder: niet betalen", meldt directeur Larry Kos aan klanten. "Door te betalen maak je jezelf juist tot een blijvend doelwit."

Ondertussen had het bedrijf maatregelen genomen en onder andere de Nationale Wasstraat tegen ddos-aanvallen ingeschakeld, om verkeer met behulp van die dienst te filteren. Sindsdien zijn technici van het bedrijf bezig de filterinstellingen aan te passen om de terugkerende aanvallen te pareren. De daders passen daarop hun aanval weer aan. "Het is een kat-en-muisspel", zegt Kos tegen Tweakers.

"Het gaat om hele grote aanvallen met nieuwe trucjes. Aanvallen zoals deze hebben ze ook bij de NaWas niet veel gezien. Het gaat onder andere om aanvallen op de dns-infrastructuur, daarmee tref je in een keer een groot aantal klanten. We filteren al heel veel, maar het moeilijke is het legitieme verkeer door te laten bij aanvallen van deze omvang."

Kos heeft geen idee wie achter de aanvallen zit en waarom die zich op DirectVPS richten. "Het lijkt erop dat we een willekeurig doelwit zijn. Uit de aanvallen is ook niets te herleiden. Het is wel echt op ons gericht en niet bijvoorbeeld op een van onze klanten." De directeur meldt ook meerdere e-mails van de mogelijke daders ontvangen te hebben, na die van dinsdag. De aanvallen zijn wel de zoveelste in een reeks die dit jaar op Nederlandse hostingbedrijven werden uitgevoerd. Achtereenvolgens waren TransIP, Argeweb en Yourhosting doelwit in de afgelopen maanden.

De DirectVPS-directeur biedt zijn excuses aan getroffen klanten aan en meldt met man en macht te werken aan verbetering zoals het verder verbeteren van de filtering. Het bedrijf houdt klanten op de hoogte via een statuspagina, die tijdelijk elders is gehost om bereikbaar te zijn.