Gerucht: AMD Ryzen Threadripper 5990X met 64 Zen 3-cores verschijnt in november

AMD brengt zijn komende Threadripper 5000-processors met Zen 3-cores volgens geruchten in november uit. Deze chips zouden wederom met maximaal 64 cores geleverd worden. Het bedrijf zou in januari 2022 met Pro-varianten van deze chips komen.

De AMD Threadripper 5990X zou het hoogst gepositioneerde model in de komende cpu-serie zijn, beweert YouTube-gebruiker Moore's Law is Dead. Deze leaker claimt dat die processor beschikt over 64 cores en 128 threads, hoewel de kloksnelheden nog onbekend zijn. De Threadripper 5000-cpu's zouden beschikken over vier geheugenkanalen met officiële ondersteuning voor DDR4-3200. De cpu-serie zou ook beschikken over 64 PCIe 4.0-lanes voor gpu's, ssd's en andere uitbreidingsapparatuur.

Volgens Moore's Law is Dead verschijnt de Threadripper 5000-line-up in november van dit jaar, waarbij hij meldt dat de prijzen naar verwachting hoger liggen dan die van de huidige Threadripper 3000-chips. AMD zou ook werken aan Pro-varianten van deze hedt -processors. Het bedrijf bracht eerder al Threadripper Pro 3000-chips uit. Deze Pro-modellen bieden acht geheugenkanalen en 128 PCIe 4.0-lanes, maar zijn verder gelijk aan de reguliere chips. De Threadripper Pro 5000-processors worden januari 2022 verwacht.

Moore's Law is Dead spreekt verder over Chagall X3D-processors. Dit zouden Threadripper 5000-cpu's met gestapeld 3D V-cache zijn. AMD demonstreerde dergelijke cache eerder dit jaar in een aangepaste Ryzen 9 5900X. Het bedrijf begint later dit jaar met de productie van Ryzen-cpu's met 3D V-cache, bevestigde AMD eerder aan Tom's Hardware. De vermeende Chagall X3D-cpu's zouden gebaseerd zijn op AMD's recente EPYC-cpu's voor servers. De chips zouden voor de tweede helft van 2022 uitkomen, hoewel de YouTube-gebruiker daarbij een slag om de arm houdt.

Verder zou AMD in 2023 met een volgende generatie Threadripper-processors komen, claimt Moore's Law is Dead. Deze chips zouden geleverd worden met maximaal 96 cores en gebaseerd zijn op de Zen 4-microarchitectuur. Dat komt overeen met eerdere informatie van ExecutableFix, die vaker correcte informatie deelt over onaangekondigde AMD-producten.