Gerucht: Volgende AMD Threadripper-generatie krijgt cpu met zestien cores

AMD komt volgens geruchten met een nieuwe Threadripper-cpu met zestien cores. Dat meldt de ontwikkelaar van de DRAM Calculator- en ClockTuner-tool op Twitter. Het is nog niet duidelijk wanneer AMD zijn komende Threadripper-chips introduceert.

De informatie is afkomstig van ontwikkelaar Yuri Bubliy, ook wel bekend als 1usmus. Bubliy plaatst het gerucht in hexadecimaal op Twitter. De tweet vertaalt naar 'Genesis 16 cores'. Het komende Threadripper-platform zou de Genesis Peak-codenaam dragen. De ontwikkelaar vertelt aan VideoCardz dat het specifiek gaat om een Threadripper-cpu, die wederom gebruikmaakt van een sTRX-socket. De chip zou gebaseerd zijn op de Zen 3-architectuur.

Het bedrijf bracht vorig jaar zijn eerste Zen 3-desktopprocessors uit in de Ryzen 5000-serie. Tussen die cpu's zit al een model met zestien cores. Het grootste verschil tussen de Ryzen- en Threadripper-varianten met zestien cores, zouden de hoeveelheid PCIe-lanes en geheugenkanalen zijn.

De tweet die vertaalt naar 'Genesis 16 cores'. Afbeelding via 1usmus op Twitter

De eerste twee Threadripper-generaties beschikten ook over modellen met zestien cores, welteverstaan de Threadripper 1950X en 2950X. Met de release van de Ryzen en Threadripper 3000-serie staakte AMD deze sku's echter; de Ryzen 9 3950X op het AM4-platform voor consumenten kreeg zestien cores, terwijl de laagst gepositioneerde Threadripper 3960X-cpu 24 cores had. Het bedrijf zou de sku met zestien cores met de volgende generatie dus herintroduceren. Het is nog niet duidelijk wat de modelnaam van de komende Threadripper-cpu met zestien cores zou worden, aangezien het bedrijf al een 5950X met zestien cores maakt in zijn huidige Ryzen-line-up.