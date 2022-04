AIDA64-update vermeldt komst van Intel Alder Lake-X-processors

In een update van benchmarktool AIDA64 wordt gesproken over 'voorlopige ondersteuning voor Intel Alder Lake-X-cpu'. Deze processors zijn nog niet aangekondigd. Mogelijk gaat het om nieuwe hedt-processors. Intel bracht in 2019 voor het laatst een hedt-cpu uit.

De voorlopige ondersteuning voor Intel Alder Lake-X-cpu's wordt genoemd bij de releasenotes van de 6.60.5944-bètaversie van AIDA64 Extreme. Op de pagina wordt verder geen informatie gegeven over de bron, of technische details over de cpu.

De X-benaming geeft aan dat het mogelijk om een high-end desktop-cpu gaat, of hedt-cpu. De laatste hedt-cpu's die Intel uitbracht, waren vier i9's van de Cascade Lake-X-generatie. Tweakers schreef hier eind 2019 een review over. Deze processors hadden onder meer extra kernen, een geheugencontroller met dubbel zoveel kanalen en meer PCIe-lanes in vergelijking met de reguliere consumenten-cpu's.

In november vorig jaar gingen er nog geruchten dat Intel juist zou stoppen met de Core X-naamgeving. In plaats daarvan zou het bedrijf de komende Sapphire Rapids-cpu's uitbrengen als Xeon Workstation-processors, ofwel Xeon-W. Deze processors zouden dan gebruikmaken van de W790-chipset voor workstations, in plaats van een X-chipset. Van oudsher zijn de hedt-processors voor consumenten vaak gebaseerd op cpu's die eigenlijk voor servers zijn ontwikkeld, zoals de Intel Xeons en AMD Epycs.

Volgens dit gerucht zouden de chips 64 PCIe 5.0-lanes krijgen en 8 of 4 DDR5-geheugenkanalen. Mogelijk zouden deze processors maximaal 28 tot 36 cores krijgen en een tdp van 270 tot 40W krijgen. De meest krachtige Sapphire Rapids-cpu's, die als opvolger voor de huidige Ice Lake-X-Xeon-cpu's zouden fungeren, zouden maximaal 56 cores krijgen, 8 DDR5-geheugenkanalen en 112 PCIe 5.0-lanes.