Liander gaat elektriciteitsnet in vijf Nederlandse provincies uitbreiden

Liander investeert in de komende twee jaar 3,5 miljard euro in het elektriciteitsnet in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. De netbeheerder zegt dat de uitbreiding onder meer nodig is om aan de groeiende elektriciteitsvraag te kunnen voldoen.

Liander heeft een investeringsplan gepubliceerd. Daarin worden de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten voor de komende drie jaar vastgelegd. Ook staat in het plan wat de netbeheerder voor 2025 in de vijf provincies wil bereiken.

Liander verwacht dat 57 van de 92 elektriciteitsstations in Noord-Holland overbelast raken als de netbeheerder niet uitbreidt. Om dat te voorkomen, wil Liander nieuwe elektriciteitsverdeelstations plaatsen en extra capaciteit op 12 bestaande stations in gebruik nemen. Daarnaast legt het ruim 2100km extra elektriciteitskabel in Noord-Holland en plaatst de netbeheerder 945 nieuwe transformatorhuisjes. Hiervoor trekt Liander ruim 1,3 miljard euro uit.

In Friesland is de verwachting dat 46 van de 65 elektriciteitsstations zonder tussenkomst te hard moeten werken. Daarom wil Liander in de komende drie jaar één nieuw elektriciteitsverdeelstation in Friesland plaatsen. Ook wil het extra capaciteit in gebruik nemen op 2 stations. De netbeheerder gaat in deze provincie 2100km extra elektriciteitskabel en 347 nieuwe transformatorhuisjes plaatsen. Het investeringspakket voor Friesland komt neer op 536 miljoen euro.

Ongeveer 24 van de 38 elektriciteitsstations in Flevoland zullen overbelast worden als Liander geen actie onderneemt, zegt de netbeheerder. Daarom wordt voor 2025 extra capaciteit op 6 elektriciteitsverdeelstations in gebruik genomen. Flevoland krijgt er ruim 500km extra elektriciteitskabel bij. Ook plaatst Liander 181 nieuwe transformatorhuisjes. De netbeheerder gaat in de komende drie jaar in totaal 220 miljoen euro besteden aan deze werkzaamheden in Flevoland.

Liander voorziet dat 55 van de 103 Gelderse elektriciteitsstations overbelast kunnen raken. Om die reden wil het 3 nieuwe verdeelstations in gebruik nemen en extra capaciteit hebben op 11 bestaande stations. Liander wil in Gelderland ruim 1250km extra elektriciteitskabel leggen en 674 nieuwe transformatorhuisjes plaatsen. Het investeringspakket voor Gelderland bedraagt 792 miljoen euro.

Ten slotte wil de netbeheerder werken aan het elektriciteitsnet in het noordelijke deel van Zuid-Holland. Daar is Liander actief in 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland en de gemeenten Wassenaar en Zuidplas. De netbeheerder verwacht dat in dit gedeelte van Zuid-Holland 13 van de 18 elektriciteitsstations de toenemde elektriciteitsvraag niet aankunnen. Daarom neemt het in de komende drie jaar 2 nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op 3 bestaande stations in gebruik. Ook wil Liander bijna 600km extra elektriciteitskabel leggen. De regio krijgt er 222 transformatorhuisjes bij. Liander gaat voor de werkzaamheden in Zuid-Holland 290 miljoen euro investeren.

Voor na 2024 zijn er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, zegt Liander. De netbeheerder zegt al op diverse plaatsen te werken aan de voorbereidingen daarvoor.