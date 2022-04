'Staatshackers probeerden EU-ambtenaren te hacken met Israëlische spyware'

Minstens vijf hoge ambtenaren van de Europese Commissie waren vorig jaar het doelwit van staatshackers die met Israëlische spyware hun iPhones wilden hacken, schrijft Reuters. Wie achter de aanval zat, is niet duidelijk. NSO ontkent betrokken te zijn bij de aanval.

De vijf EC-medewerkers kregen afgelopen november een waarschuwing van Apple over de hacks, meldt Reuters. Van de vijf ambtenaren wordt Didier Reynders als enige bij naam genoemd. Reynders is een van de 27 commissarissen van de Europese Commissie, vergelijkbaar met de ministers van een land. Reynders is binnen de Commissie verantwoordelijk voor justitie.

Apple maakte vorig jaar bekend gebruikers te informeren als een van hun apparaten met spyware is geïnfecteerd. Het bedrijf waarschuwt gebruikers alleen als het om 'zeer geavanceerde aanvallen' gaat, uitgevoerd of gesteund door staten. Reuters zegt e-mails en andere documenten te hebben ingezien, waaruit blijkt dat de hackers Israëlische tools gebruikten. Wie er achter de aanval zat en of ze bij de hacks succesvol waren, is niet duidelijk.

Beveiligingsonderzoekers zeggen tegen Reuters dat de ontvangers van de Apple-waarschuwingen tussen februari en september vorig jaar het doelwit waren van hackers, waarbij ze ForcedEntry gebruikten. Dit is een tool van het Israëlische NSO Group waarmee iPhones op afstand overgenomen kunnen worden zonder dat de gebruiker van die iPhone dat doorheeft. Een kleiner Israëlisch bedrijf genaamd QuaDream heeft een vergelijkbare tool ontwikkeld, zegt het persbureau.

NSO ontkent tegenover Reuters verantwoordelijk te zijn voor de hackaanvallen en zegt ook dat de omschreven hacks niet met NSO-tools gedaan kunnen worden. Het bedrijf zegt samen te willen werken met de Europese Commissie voor het onderzoek naar de aanvallen en roept overheden op regels voor de spyware-industrie te maken. Of de EU de hacks nog onderzoekt, is niet duidelijk. QuaDream reageerde niet op vragen van Reuters.

Een onderzoekscommissie met verschillende leden van het Europees Parlement gaat onderzoek doen naar het gebruik van spyware tegen politici en activisten binnen Europa. Deze commissie start op 19 april. Sophie in 't Veld, parlementariër en rapporteur van de commissie, zegt het hacken van de EU-ambtenaren ook in het onderzoek mee te willen nemen.