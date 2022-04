YouTube blokkeert kanaal Russisch lagerhuis wegens overtreden van voorwaarden

YouTube heeft Duma TV, het kanaal van het Russisch lagerhuis, geblokkeerd. Volgens een melding van het platform heeft Duma TV 'de servicevoorwaarden van YouTube geschonden'. Welke voorwaarden het kanaal precies heeft geschonden, is niet duidelijk.

Het YouTube-kanaal dat uitzendt vanuit het Russische parlement is sinds zaterdag offline. Google laat in een reactie aan Reuters weten dat het 'zich verplicht tot naleving van alle van toepassing zijnde maatregelen en geldende sancties'. "Als we merken dat een account onze servicevoorwaarden schendt, nemen we passende maatregelen. Onze teams houden de situatie nauwlettend in de gaten voor eventuele wijzigingen", zegt Google.

Als reactie op de blokkade willen verschillende Russische politici en ambtenaren strafmaatregelen opleggen aan YouTube. Het videoplatform is nog beschikbaar in Rusland. De Russische mediawaakhond Roskomnadzor eist dat moederbedrijf Google het kanaal weer beschikbaar stelt. "Het Amerikaanse IT-bedrijf houdt vast aan een uitgesproken anti-Russisch standpunt in de informatieoorlog die het Westen tegen ons land heeft ontketend", zegt Roskomnadzor.

Vyacheslav Volodin, de voorzitter van de Doema, zegt dat de blokkade van Duma TV 'verder bewijs is van de schending van rechten en vrijheden door Washington'. "De VS wil een monopolie verkrijgen op het verspreiden van informatie. Dat kunnen we niet laten gebeuren", schrijft Volodin in een Telegram-bericht.