ProtonMail-ontwikkelaar neemt e-mailaliasdienst SimpleLogin over

Proton heeft SimpleLogin overgenomen. SimpleLogin laat gebruikers e-mailaliassen aanmaken. Proton gaat de SimpleLogin-dienst verder integreren in ProtonMail en zegt dat SimpleLogin ook met andere mailclients blijft werken.

SimpleLogin is complementair aan ProtonMail, volgens Proton, de ontwikkelaar van de op privacy gefocuste maildienst. 'ProtonMail beveiligt je privacy met encryptie, terwijl SimpleLogin voorkomt dat kwaadwillenden je echte e-mailadres kunnen misbruiken'. Proton gaat in de komende maanden de SimpleLogin-dienst beter integreren in ProtonMail, waarmee het gebruik van de SimpleLogin-dienst eenvoudiger moet worden voor ProtonMail-gebruikers. Deze verbeterde integratie wordt voor hen optioneel.

De twee partijen benadrukken echter dat SimpleLogin een losse dienst blijft en dat de huidige extensies en apps blijven werken als voorheen. SimpleLogin blijft dus ook met andere maildiensten werken. Wel kan SimpleLogin volgens de twee partijen nu gebruikmaken van Protons 'infrastructuur- en capaciteit op het gebied van beveiligingstechniek'. Daardoor moet de uptime van SimpleLogin bijvoorbeeld verbeteren en kan het sneller aan nieuwe functies werken. SimpleLogin schrijft hier 'in de komende dagen' meer over bekend te gaan maken.

SimpleLogin is een browserextensie en app waarmee gebruikers anonieme mailadressen kunnen aanmaken als ze zich aanmelden voor een nieuwe dienst. Zo kunnen die diensten gebruikt worden, zonder dat ze het echte mailadres van een gebruiker weten. Lekt een e-mailadres bijvoorbeeld uit of wordt het doorverkocht, dan kan dat adres eenvoudig worden uitgeschakeld. SimpleLogin werd in 2019 opgericht en is gevestigd in Parijs.