Simple Mobile Tools heeft zich laten kopen door ZipoApps

Ontwikkelaar van opensource-apps Simple Mobile Tools heeft zich laten kopen door het Israëlische ZipoApps, bekend van met advertenties overladen apps. Er komt een fork van de apps van Simple, die in totaal volgens de ontwikkelaar meer dan 70 miljoen downloads hebben.

De ontwikkelaar bevestigt in een discussie de verkoop van zijn bedrijf aan ZipoApps. Tibbi, zoals de nickname van de ontwikkelaar luidt, zegt niet waarom de verkoop nodig was. Het e-mailadres voor support in de apps is al gewijzigd naar die van ZipoApps, waardoor het lijkt dat er snel meer wijzigingen in de apps komen.

Omdat de apps opensource zijn, is er een fork gemaakt. Ontwikkelaar Naveen Singh, die al bij het project betrokken was, heeft al een fork gemaakt onder de naam Fossify X. Daarop staat onder meer de code voor de Gallery, Dialer, Calendar en Music Player. Foss is een afkorting van Free and Open Source Software.