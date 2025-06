Amnesty International lanceert website op Tor-netwerk

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft een site op het Tor-netwerk gezet. De site moet bereikbaar zijn vanuit gebieden waar de normale site geblokkeerd is of gevaarlijk om te bezoeken.

Amnesty Internatiol op Tor, december 2023

Het gaat om dezelfde site als op het openbare web. De site is nodig, omdat die in sommige landen geblokkeerd is, meldt het Tor-project. Dat kan met een Tor-site niet, omdat die door de architectuur van de techniek niet te blokkeren is. Bovendien is het onmogelijk te achterhalen wie de site bezocht heeft, waardoor mensen de site veilig kunnen bezoeken vanuit die landen. De site is via Tor te benaderen via amnestyl337aduwuvpf57irfl54ggtnuera45ygcxzuftwxjvvmpuzqd.onion.