Tor-versie Twitter is offline na verlopen certificaat

De Tor-site van sociaal medium Twitter is offline. Het certificaat is verlopen en het lijkt erop dat het bedrijf geen interesse heeft om dat te vernieuwen. De Tor-versie van Twitter heeft bijna een jaar bestaan.

Het onion-domein werkt niet meer en het certificaat verliep maandag, schrijft The Verge. The Tor Project heeft contact gezocht met Twitter voorafgaand aan het verlopen van het certificaat, maar er bleek geen interesse om het te vernieuwen. Twitter is daarmee niet langer bereikbaar via het onion-domein en is vanuit Tor-browsers alleen nog via de reguliere url te benaderen.

Twitter bracht de Tor-versie vorig jaar online om gebruikers de mogelijkheid te geven censuur te omzeilen in landen als China en Rusland. Met Tor, voluit The Onion Router, wordt internetverkeer via verschillende tunnels geleid om het achterhalen van het internetverkeer te bemoeilijken. Concurrent Facebook kwam al in 2014 met zijn eigen onion-url.