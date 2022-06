Twitter komt met eigen Tor-dienst om ondanks censuur toegang mogelijk te maken

Twitter introduceert zijn eigen Tor onion-dienst. Dat is mede ingegeven door de recente blokkade in Rusland. Het idee is dat gebruikers via deze dienst op een veilige en betrouwbare wijze toegang kunnen houden tot Twitter, ook al is er sprake van censuur of blokkades.

Softwareontwikkelaar Alec Muffett, die vaker diensten en websites heeft geholpen om een eigen onion-dienst op te zetten, heeft de versie voor Twitter aangekondigd. De nieuwe onion-dienst van Twitter biedt volgens hem meer privacy, integriteit, vertrouwen en het voordeel dat het niet zomaar geblokkeerd kan worden. Hij ziet het daarmee als een belangrijke tool voor mensen van over de hele wereld die Twitter gebruiken om te communiceren.

Twitter heeft bij monde van een woordvoerder aan Motherboard laten weten dat het toegankelijker maken van het platform een doorlopende prioriteit is. Daarbij verwijst de woordvoerder naar een ondersteuningspagina waar naast alle ondersteunde browsers inmiddels ook een link naar de onion-dienst staat.

Muffett, die ook heeft bijgedragen aan de implementatie van de onion-dienst voor Twitter, was de eerste die berichtte over deze introductie. Hij zegt dat dat bewust is gedaan op basis van eerdere ervaringen. Daarbij wijst hij naar de eerder geïntroduceerde onion-url's voor Facebook en de BBC. Muffett zegt dat er bij een grote aankondiging al snel te veel verkeer ontstaat. Dat leek hem in dit geval niet verstandig, met een 'wereldwijde crisis' en het feit dat Twitter Safety 3,6 miljoen volgers heeft.

Met Tor, voluit The Onion Router, wordt internetverkeer via verschillende tunnels geleid om het achterhalen van het internetverkeer te bemoeilijken. Dit is recent een stuk relevanter geworden, aangezien Rusland de bereikbaarheid van Twitter en Facebook heeft beperkt. Facebook kwam al in 2014 met zijn eigen onion-url.

De Tor-browser wordt sinds december vorig jaar door sommige providers in Rusland geblokkeerd. Tor Project zegt tegen Motherboard dat de mate van het blokkeren in Rusland varieert en dat bij een blokkade van het Tor-netwerk gebruikers zich soms alsnog toegang kunnen verschaffen door het gebruik van een bridge.