Elon Musk is bestuurslid bij Twitter geworden

Elon Musk is sinds maandag bestuurslid bij Twitter. Musk zegt aan 'significante verbeteringen' voor het platform te willen werken. De ceo van SpaceX en Tesla kocht onlangs 9,2 procent van de aandelen van Twitter en werd daarmee de grootste aandeelhouder.

Twitters ceo Parag Agrawal zegt de afgelopen weken gesprekken met Musk te hebben gevoerd, waaruit zou hebben gebleken dat hij 'van grote waarde' zou zijn bij het bestuur van Twitter. Agrawal noemt Musk 'zowel een passievolle gelover als een intens criticus' op het sociale medium. De Raad van Bestuur bestaat naast Twitters ceo en Musk uit tien anderen, waaronder medeoprichter Jack Dorsey.

In een reactie zegt Musk ernaar uit te kijken samen te werken met Agrawal en de andere bestuursleden om 'over de komende maanden significante verbeteringen door te kunnen voeren'. Verdere informatie geeft Musk niet, al vroeg hij Twitter-gebruikers wel eerder op dinsdag of ze een edit-knop wilden zien of niet. Agrawal reageerde daarop dat de consequenties van die poll 'belangrijk' zouden zijn en dat gebruikers voorzichtig moesten stemmen.

Uit een document ingediend bij de Amerikaanse SEC blijkt dat Musk in ieder geval tot 2024 bestuurslid blijft en daarbij een Class II-director wordt. Zolang hij bestuurslid blijft, en voor negentig dagen daarna, mag hij niet meer dan 14,9 procent van Twitters aandelen bezitten, ook niet door lid te zijn van een groep. Musk kocht op maandag 9,2 procent van Twitters aandelen, waardoor hij de grootste aandeelhouder van het bedrijf is.