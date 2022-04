Twitter test 'unmention'-functie voor gebruikers

Twitter is bezig om een functie te testen waarin mentions, het direct noemen en linken naar de gebruikersnaam van een gebruiker, kunnen worden weggehaald. Met deze functie kunnen gebruikers zichzelf 'verwijderen' uit een conversatie op het platform.

Twitter zegt dat het met deze Unmentioning-functie experimenteert. Het bedrijf ziet het als een manier om wat meer rust te creëren voor gebruikers. Deze optie verschijnt in het menu dat in de webversie van Twitter tevoorschijn komt in de rechterbovenhoek van berichten.

Met deze functie kunnen gebruikers zich verwijderen uit conversaties. Dat betekent niet dat de naam van de gebruiker ook uit een tweet verdwijnt, maar de tag van de gebruikersnaam verdwijnt wel. Ook stoppen eventuele toekomstige meldingen in de bewuste conversatie en dat geldt ook voor het doorgeven van notificaties.

Momenteel is de optie om conversaties te verlaten enkel nog beschikbaar in de webversie van Twitter. Het is ook nog beperkt tot een niet nader genoemde, beperkte groep gebruikers. Het is onbekend wanneer de functie breder beschikbaar komt en ook is toe te passen op andere platforms, zoals de mobiele apps.