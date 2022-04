Twitter werkt aan een bewerkknop voor tweets

Twitter werkt sinds vorig jaar aan een bewerkknop voor tweets. Hiermee kunnen Twitter-gebruikers hun tweet na publicatie bewerken. De functie wordt eerst getest onder Twitter Blue-abonnees. Wanneer het voor iedereen beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Het socialmediaplatform had de functie al op 1 april aangekondigd, maar werd toen niet geloofd. Gebruikers vragen namelijk al jaren een edit-knop, die Twitter niet wilde toevoegen. "Als je een sms verstuurt, kun je die niet terugnemen of bewerken", verklaart Twitter-oprichter Jack Dorsey in een interview met Wired in 2020. "We willen dat gevoel behouden."

Nu wil Twitter toch een bewerkknop toevoegen, schrijft het bedrijf dinsdag. Het wordt eerst uitgerold onder Twitter Blue-abonnees. Onder deze groep testers wil Twitter kijken “wat wel werkt en wat niet werkt”. Blue is een dienst waarmee gebruikers tegen betaling toegang krijgen tot extra functies. Het is nu alleen nog beschikbaar in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Dinsdag plaatste Elon Musk een poll, waarin hij Twitter-gebruikers vroeg of ze een bewerkknop willen. Bijna 74 procent van de stemmers zeiden 'ja'. Parag Agrawal, de huidige ceo van Twitter, reageerde op de poll met een eigen bericht. Daarin vraagt hij de stemmers om “zorgvuldig te stemmen” en zegt hij dat de “uitkomst van de poll belangrijk is”. Musk is namelijk sinds maandag bestuurslid bij Twitter en is de grootste aandeelhouder van het bedrijf.