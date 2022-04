Elon Musk wil Twitter overnemen voor 38 miljard euro

Elon Musk heeft aangeboden om socialemediaplatform Twitter te kopen voor ongeveer 38 miljard euro. De miljardair kocht eerder al een minderheidsbelang in het bedrijf en zag vorige week af van een lidmaatschap van Twitters Raad van Bestuur.

Musk heeft aangeboden om Twitter volledig over te nemen tegen een prijs van omgerekend 49,70 euro per aandeel. Dat is een meerprijs van 38 procent ten opzichte van de koers van Twitter op 1 april, de laatste beursdag voordat de topman zijn aandeel in het socialemediabedrijf bekendmaakte. De Tesla-topman schrijft in een brief aan Twitter-voorzitter Bret Taylor dat dit 'zijn laatste en beste bod is'. Musk zegt ook dat hij zijn positie als aandeelhouder 'moet heroverwegen' als dit bod niet wordt geaccepteerd.

De Tesla-topman liet eerder deze maand weten dat hij een belang van 9,2 procent in Twitter had gekocht. Daarmee werd hij de grootste aandeelhouder in het platform. De topman schrijft nu dat hij in Twitter heeft geïnvesteerd omdat hij 'gelooft in het potentieel' van Twitter om een platform te zijn 'voor vrije meningsuiting over de hele wereld'. "Sinds ik heb geïnvesteerd, realiseer ik me echter dat het bedrijf in zijn huidige vorm noch zal bloeien, noch deze maatschappelijke noodzaak zal dienen. Twitter moet worden omgevormd tot een private onderneming", aldus Musk.

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Elon Musk een positie in Twitters Raad van Bestuur heeft afgeslagen. Daarvoor werd geen reden gegeven. Musks toetreding moest op zaterdag 9 april officieel worden, maar diezelfde ochtend maakte de Tesla-topman bekend geen lid meer te worden van het bestuur. Twitter-ceo Parag Agrawal zei toen dat dit 'het beste is'. Als Musk lid was geworden van Twitters Raad van Bestuur, had hij maximaal 14,9 procent van de aandelen mogen opkopen.