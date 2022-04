Analist toont renders van VR-headset Meta Cambria

Een analist heeft renders laten maken van hoe de Meta Cambria eruit zou zien. De VR-headset moet later dit jaar verschijnen. Meta had al aangekondigd dat het werkte aan de Cambria, maar heeft nog niet het ontwerp laten zien.

Analist Brad Lynch heeft de renders gemaakt in samenwerking met mensen in de keten van toeleveranciers die met de Cambria hebben gewerkt. De headset lijkt een halftransparant schermgedeelte te hebben in de renders. De headset heeft een hoofdband aan de achterkant.

Meta kondigde Cambria in november aan. Eerder was al bekend dat de Project Cambria voorzien zou zijn van camera's die de omgeving vastleggen in kleur, zodat dragers de wereld om zich heen kunnen zien en de headset ook gebruikt kan worden voor AR-weergave. De bril zou twee 2,48"-miniledschermen krijgen met een resolutie van 2160 bij 2160 pixels. Dat zijn schermpjes van ongeveer 4,5x4,5cm met een dichtheid van rond 1230 pixels per inch.

De headset moet dit jaar uitkomen. Meta heeft momenteel alleen de Quest-headsets in het assortiment. De laatste daarvan kwam eind 2020 uit. Meta bracht voorheen headsets uit onder de merknaam Oculus.