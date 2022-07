Code wijst erop dat Meta's komende dure VR-bril de naam Quest Pro krijgt

Code in de iOS-app van de Meta Quest-app wijst erop dat de Project Cambria-headset van Meta de naam Quest Pro gaat krijgen. De vorige headsets van het bedrijf heetten Oculus Quest en Quest 2. Meta heeft de headset wel geteaset, maar nog niet aangekondigd.

De naam verscheen in de code van de iOS-app van de Meta Quest, schrijft Bloomberg op basis van informatie van Steve Moser van The Tape Drive. Moser heeft er zelf op moment van schrijven nog niet over gepubliceerd. De string in de code omschrijft "Pair Meta Quest Pro right controller", een verwijzing naar het pairen van een controller met de headset.

Meta kondigde Cambria in november aan. Eerder was al bekend dat de Project Cambria voorzien zou zijn van camera's die de omgeving vastleggen in kleur, zodat dragers de wereld om zich heen kunnen zien en de headset ook gebruikt kan worden voor AR-weergave. De bril zou twee 2,48"-miniledschermen krijgen met een resolutie van 2160 bij 2160 pixels. Dat zijn schermpjes van ongeveer 4,5x4,5cm met een dichtheid van rond 1230 pixels per inch. Een analist liet enige tijd geleden renders maken om te laten zien hoe Cambria eruit zou zien.

De headset moet dit jaar uitkomen. Meta heeft momenteel alleen de Quest-headsets in het assortiment. De laatste daarvan kwam eind 2020 uit. Meta bracht voorheen headsets uit onder de merknaam Oculus. De Cambria zou een prijs krijgen van ver boven de 800 dollar, mogelijk meer dan 1000 dollar. Volgens Bloomberg kondigt Meta doorgaans hardware in oktober aan.