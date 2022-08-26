Nieuwe Meta Quest-VR-headset komt in oktober op de markt

Mark Zuckerberg heeft laten weten dat Meta's aankomende VR-headset in oktober op de markt zal komen. De topman gaf het apparaat nog geen naam, maar vertelde wel dat het betere oog- en gezichtstracking zou hebben, voor de sociale interactie in virtual reality.

Zuckerberg deed de uitspraken bij de nieuwste uitzending van de podcast The Joe Rogan Experience. "Je avatar is geen statisch object. Als je lacht, fronst of pruilt, wat je uitdrukking ook is, dat zal in real time vertaald worden naar je avatar", stelt hij. Verder liet hij weten dat Meta er meer over zal vertellen tijdens zijn Connect-conferentie. Daarvan is nog geen concrete datum bekendgemaakt.

De aankomende VR-headset van Meta is vermoedelijk de Quest Pro. Die naam lekte bijna twee maanden geleden uit, toen code in de iOS-versie van de Meta Quest-app verwijzingen naar een apparaat met die naam bleek te bevatten. De string in de code omschrijft 'Pair Meta Quest Pro right controller', een verwijzing naar het pairen van een controller met de headset.

Meta zelf heeft alleen teasers vrijgegeven. Het noemt de aankomende headset Project Cambria en stelt dat deze high-end features zal krijgen. Ook zal de headset een hoge prijs krijgen. In die teaser sprak Meta er ook over dat de headset camera's krijgt voor het volgen van oogbewegingen en gezichtsexpressies. De Meta-voorman gaf ook een demo van de fullcolourpassthroughmodus in de headset. Daarmee lijkt het er dus op dat Zuckerberg bij Rogan sprak over Project Cambria.

Demovideo van Meta's technologie om uitdrukkingen en houdingen in virtual reality weer te geven (oktober 2021).