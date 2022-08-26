Nieuwe Meta Quest-VR-headset komt in oktober op de markt

Mark Zuckerberg heeft laten weten dat Meta's aankomende VR-headset in oktober op de markt zal komen. De topman gaf het apparaat nog geen naam, maar vertelde wel dat het betere oog- en gezichtstracking zou hebben, voor de sociale interactie in virtual reality.

Zuckerberg deed de uitspraken bij de nieuwste uitzending van de podcast The Joe Rogan Experience. "Je avatar is geen statisch object. Als je lacht, fronst of pruilt, wat je uitdrukking ook is, dat zal in real time vertaald worden naar je avatar", stelt hij. Verder liet hij weten dat Meta er meer over zal vertellen tijdens zijn Connect-conferentie. Daarvan is nog geen concrete datum bekendgemaakt.

De aankomende VR-headset van Meta is vermoedelijk de Quest Pro. Die naam lekte bijna twee maanden geleden uit, toen code in de iOS-versie van de Meta Quest-app verwijzingen naar een apparaat met die naam bleek te bevatten. De string in de code omschrijft 'Pair Meta Quest Pro right controller', een verwijzing naar het pairen van een controller met de headset.

Meta zelf heeft alleen teasers vrijgegeven. Het noemt de aankomende headset Project Cambria en stelt dat deze high-end features zal krijgen. Ook zal de headset een hoge prijs krijgen. In die teaser sprak Meta er ook over dat de headset camera's krijgt voor het volgen van oogbewegingen en gezichtsexpressies. De Meta-voorman gaf ook een demo van de fullcolourpassthroughmodus in de headset. Daarmee lijkt het er dus op dat Zuckerberg bij Rogan sprak over Project Cambria.

Demovideo van Meta's technologie om uitdrukkingen en houdingen in virtual reality weer te geven (oktober 2021).

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 12:05 88

26-08-2022 • 12:05

88

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Alxndr 26 augustus 2022 12:16
Ik baal er zo ongelooflijk van dat het Meta lijkt te lukken om zich VR en het dat wat ze het metaverse noemen toe te eigenen. Al bijna 30 jaar wacht ik op (betaalbare) VR, maar op deze manier lijkt het alsof ik nog 10 jaar moet wachten voordat er een "normale" aanbieder komt. (al zijn 'normale' bedrijven steeds minder en minder te vinden - 99% alles wat ik zie, hoor en lees is pure greenwashing)
PjotrX @Alxndr26 augustus 2022 13:37
Om VR echt goed te doen moet er gewoon veel geïnvesteerd worden en moet je een bedrijf hebben die er helemaal vol gaat. Het is inderdaad nu Meta die er miljarden per jaar tegen aangooit. Maar anders zou het een ander groot bedrijf zijn, misschien Google, of ByteDance, of Apple. Elke andere alternatief is niet perse beter.

Ik zit er eigenlijk niet zo mee. Laat Meta maar nu veel geld aan uitgeven zodat er progressie is in VR. Ze delen ook hun onderzoek he. Zo hadden ze nog een maand geleden op Siggraph een presentatie over hun hdr prototype (zie https://dl.acm.org/doi/10.1145/3532721.3535566 )
Uiteindelijk betekend dit dat de stap om een goede VR ecosysteem op te zetten goedkoper wordt en krijg je vanzelf wel brillen van andere fabrikanten die goed genoeg zijn en betaalbaar.

Ik snap eerlijk gezegd je redenering niet. Als Meta dit nu niet deed betekend niet dat je ineens betaalbaar VR had. Dan hadden de andere bedrijven nu juist hun VR brillen in prijs verhoogd omdat ze niet met Meta hoefden te concurreren. Sterker nog dan zou de ontwikkeling in VR-brillen veel langzamer gaan en had je nu 15 jaar moeten wachten op betaalbaar VR ipv. 10 jaar.
Alxndr @PjotrX26 augustus 2022 14:07
Ik zou het om willen draaien, doordat Meta Oculus heeft overgenomen is het hen juist te verwijten dat er miljarden in moeten worden geinvesteerd ipv dat er tientallen kleinere bedrijfjes in hun garage aan het prutsen zijn en er door stevige concurrentie pas echt vooruitgang wordt geboekt.

Dit soort praktijken riekt naar wat Amazon en alle andere grote jongens ook doen, alles opkopen en concurrentie in de kiem smoren.

Je het ook wel een beetje een punt, VR is (en blijft?) een niche die veel mensen niet interesseert en waar een aanzienlijk deel van de mensen die het wel interesseert fysiek ongemakkelijk van wordt. Uren gamen zoals op een console is voor (de meeste) mensen niet weggelegd. Dat maakt natuurlijk dat investeringen lastig terug te verdienen zijn, maar juist daarom denk ik dat vele kleine ontwikkelaars, die elke kleine investeringen doen, meer voor elkaar zouden kunnen krijgen.
PjotrX @Alxndr26 augustus 2022 14:33
Er zijn nog steeds tientallen kleine bedrijven die VR-brillen maken hoor. En juist door veel van deze brillen te hebben geprobeerd ben ik van mening geraakt dat je juist nu een groot bedrijf moet hebben om echt goed vooruitgang in VR te boeken. Neem nou een de bril Varjo. Heel mooi bril en geniaal concept met de inzetscherm. Helaas liepen ze achter met hun software. Je zag bijvoorbeeld duidelijk warping van het beed. Hetzelfde hadden we met de pico 2. Op dit moment gebruiken we de HP reverb brillen voor ontwikkeling. Deze hebben een mooie scherm en veel minder warping maar ik zit nog steeds soms te vechten met de WMR software van Microsoft.
Men onderscheid hoeveel effort het kost om een goede VR-ervaring neer te zetten. Je moet volledig verticale integratie hebben binnen je bedrijf, zowel je hardware als software.

Uiteindelijk gaan veel van de ontwikkelaars die nu bij Meta werken bij een ander bedrijf werken en dan nemen ze de kennis die ze bij Meta hebben omgedaan met hun mee.
Ludewig @Alxndr26 augustus 2022 16:05
Ik zou het om willen draaien, doordat Meta Oculus heeft overgenomen is het hen juist te verwijten dat er miljarden in moeten worden geinvesteerd ipv dat er tientallen kleinere bedrijfjes in hun garage aan het prutsen zijn en er door stevige concurrentie pas echt vooruitgang wordt geboekt.
Bedrijven als Pimax en Varjo maken extreem geavanceerde headsets die ook schreeuwend duur zijn. De markt daarvoor is echter gewoon heel beperkt.

Meta heeft de gok gewaagd om een extreem goed geprijsd product in de markt te zetten en daarmee de markt geforceerd. Door de lage prijs werden er veel headsets verkocht, waardoor er weer veel softwareontwikkelaars kwamen. Want die kant vergeet jij totaal. Het is leuk en aardig als er tientallen bedrijfjes een headset maken en daar lage aantallen van verkopen, maar als er vrijwel geen software voor is, schiet het niet erg op.

Je krijgt dan een kip en ei verhaal. Er is weinig software waardoor het niet erg interessant is om een headset te kopen en er zijn weinig headsets in gebruik waardoor het niet erg interessant is om software ervoor te ontwikkelen.
Verwijderd @PjotrX26 augustus 2022 14:29
Om VR echt goed te doen moet er gewoon veel geïnvesteerd worden en moet je een bedrijf hebben die er helemaal vol gaat.
Wat een volledige onzin... Een open markt zorgt voor concurrentie, lagere prijzen en innovatie. Een monopolie zorgt voor precies het tegenovergestelde. Het lijkt hier wel Amerika af en toe....

Ik snap eerlijk gezegd je redenering niet. Als Meta dit nu niet deed betekend niet dat je ineens betaalbaar VR had.
Je weet dat de Oculus letterlijk als een kickstarter begon? En dat we tientallen HDM's hadden tot Facebook de volledige VR markt onderuit haalde?

Dan hadden de andere bedrijven nu juist hun VR brillen in prijs verhoogd omdat ze niet met Meta hoefden te concurreren.
Ja, enkel als je met Facebook moet concurreren dan zal je prijzen verlagen. Zeker nog nooit gehoord van marktwerking?

Sterker nog dan zou de ontwikkeling in VR-brillen veel langzamer gaan en had je nu 15 jaar moeten wachten op betaalbaar VR ipv. 10 jaar.
Dit is echt volledige onzin, Ten eerste kun je niet een alternatieve geschiedenis als feit gaan neerzetten. Ten tweede hoef je maar naar de huidige markt (lees: het gebrek aan) te kijken om te zien dat je ongelijk hebt..
Ludewig @Verwijderd26 augustus 2022 16:10
Wat een volledige onzin... Een open markt zorgt voor concurrentie, lagere prijzen en innovatie. Een monopolie zorgt voor precies het tegenovergestelde. Het lijkt hier wel Amerika af en toe....
Er is geen sprake van een monopolie... Je kunt gewoon een Valve Index kopen. Je kunt dan niet de standalone apps uit de Quest store gebruiken, maar wel alle OpenXR software, zoals MSFS in VR spelen.
Dit is echt volledige onzin, Ten eerste kun je niet een alternatieve geschiedenis als feit gaan neerzetten. Ten tweede hoef je maar naar de huidige markt (lees: het gebrek aan) te kijken om te zien dat je ongelijk hebt..
Het is gewoon absurd dat je de verkoop van 15 miljoen headsets en het bestaan van een flink bibliotheek aan VR software, wegzet als het er niet zijn van een markt.

Volgens jou is er zeker ook geen bloeiende console-markt, omdat die markt niet voldoet aan jouw eisen van openheid?
Verwijderd @Ludewig28 augustus 2022 13:26
Er is geen sprake van een monopolie... Je kunt gewoon een Valve Index kopen.
Wauw, je weet niet eens wat monopoly betekend? En je vergelijkt een top-of-the-line dure HDM met de Oculus? Volgens mij denk je ook dat Android geen monopolie heeft, maar wel 80% van de markt? Maar dat is niet erg want je kunt gewoon een IPhone van 1000 euro kopen? Wist je dat de rest van de wereld dat nooit kan betalen?
https://www.counterpointr...vr-headsets-market-share/

Je kunt dan niet de standalone apps uit de Quest store gebruiken, maar wel alle OpenXR software, zoals MSFS in VR spelen.
Je geeft letterlijk nu toe dat Facebook een walled garden heeft en competitie buitensluit maar dat is niet erg want hier is 1 game die niet in de Oculus store staat die andere mensen ook kunnen spelen.

Maar ik begrijp het volledig, je wilt een dystopische toekomst.. succes daarmee!
Ludewig @Verwijderd28 augustus 2022 16:34
Wauw, je weet niet eens wat monopoly betekend?
Ja, maar jij blijkbaar niet. Als de concurrent duurder is, betekent dat niet dat er geen concurrentie is. Overigens is de Pico Neo 3 Link te koop voor 450 euro. Niet zo heel veel duurder en ook met standalone capaciteit.

De markt is wel nog erg jong, wat betekent dat er nog relatief weinig concurrentie is. Dat gaat wel beter worden als de markt volwassener wordt.
Je geeft letterlijk nu toe dat Facebook een walled garden heeft en competitie buitensluit
De Valve Index heeft geen standalone capaciteit, al weten we dat ze met een headset bezig zijn die dat wel kan (codenaam 'Deckard'). Dus de reden dat de Index geen Quest-apps kan draaien is niet de walled garden.

Meta heeft inderdaad een walled garden, maar dat is ook zo voor de iPhone, PS, XBox en Nintendo Switch. Uiteindelijk is het een keuze of je daarvoor gaat. Nogmaals, je kunt gewoon in de 'open tuin' blijven met SteamVR.
Maar ik begrijp het volledig, je wilt een dystopische toekomst.. succes daarmee!
Het is een beetje irritant dat je net doet alsof mijn correcties op jouw doemverhalen betekenen dat ik een dystopische toekomst wil.

Allereerst ben ik het er niet mee eens dat het bestaan van walled gardens betekent dat we in een dystopie leven. Bij gamen heb je ook de keuze voor een walled garden, maar zolang gamen op PC's blijft bestaan, ben je niet verplicht om een walled garden te accepteren als je wilt gamen.

Ten tweede betekenen mijn correcties op de vele onwaarheden die je verteld niet dat ik dit optimaal vind. Maar ik bekijk ook niet alles op de meest negatieve manier en geef Meta gewoon de credits voor wat ze voor VR gedaan hebben, al is het niet optimaal. Het is nogal extremistisch om iedereen die het niet met je eens is te betichten van het steunen van een dystopie.
Sakkesa @Ludewig29 augustus 2022 14:19
Er is geen sprake van een monopolie... Je kunt gewoon een Valve Index kopen. Je kunt dan niet de standalone apps uit de Quest store gebruiken, maar wel alle OpenXR software, zoals MSFS in VR spelen.
Bij een "zuivere monopolie" zijn er geen concurrenten.
Echter is men in de definitie meestal iets soepelder; "zuivere monopolies" zijn zeldzaam, echter kan men ook spreken van een monopolie terwijl er nog concurrenten zijn.
Volgens mijn subjectieve oordeel, is er hier wel sprake van een monopolie.

Ik zeg "subjectief", aangezien het oordeel blijkbaar een ingewikkelde kwestie kan zijn voor rechtzaken.
FTC heeft er een uitgebreide uitleg over: https://www.ftc.gov/advic...ct/monopolization-defined
In het kort:
  • indien een bedrijf een aanzienlijk marktaandeel heeft van minstens 50% (in het geval van Meta zou het tot 90% van de VR markt kunnen zijn)
  • de prijs kan verhogen zonder consequenties (lijkt hier in beperkte mate het geval)
  • concurrenten kan buitensluiten (het geval met Quest store en exclusives)
  • de leidende positie moet langere tijd volgehouden worden (het kan zijn dat het nu nog als te kort word gezien, en er nog een kans is voor een concurrent)
Ludewig @Sakkesa29 augustus 2022 15:08
Het is nu eenmaal een jonge markt. De iPhone had eerst ook een gigantisch percentage van de smartphone markt. Dat trekt vermoedelijk wel weer bij. Zo is Pico overduidelijk nog in de ontwikkelfase en vinden ze hun product nog niet goed genoeg voor een massale marketing-actie.

Valve moet hun standalone-headset nog uitbrengen en Apple komt vermoedelijk begin volgend jaar met de Apple Reality headset.
concurrenten kan buitensluiten (het geval met Quest store en exclusives)
Maar dat kunnen ze dus niet, want een ontwikkelaar kan altijd bij SteamVR terecht. Er zijn aardig wat spellen die zowel in de Quest store zijn te koop, als in SteamVR, zoals Beat Saber. En zoveel exclusives zijn er volgens mij niet, al is het lastig om dit te weten. In principe kan bijna elke ontwikkelaar zijn product ook in de Pico Store uitbrengen.

Nogmaals, ook de Playstation heeft een walled garden en exclusieve games, maar daarmee heeft Sony nog geen monopolie op de game-markt.
me23 @Alxndr26 augustus 2022 13:07
Iedereen kan ontwikkelen voor de quest en ook steamvr werkt er op.

Ik vind dit ondertussen een beetje een dooddoener. Niet dat ik zo'n fan ben van de praktijken van Meta maar feit is dat ze voor de ontwikkeling van VR wel goeie dingen doen. En als iemand het betaalbaar maakt is het Meta. Er zal toch ergens ook geld verdiend moeten worden, anders wordt er ook niet geinvesteerd in ontwikkeling.

En als je een verder "kaal" account gebruikt voor je vr bril is dat ook niet een heel; groot bezwaar meer.
Verwijderd @me2326 augustus 2022 14:18
Iedereen kan ontwikkelen voor de quest en ook steamvr werkt er op.
Dit is misinformatie. Ja, iedereen kan ontwikkelen voor de quest maar als je dat doet dan werkt je app op geen enkel ander VR apparaat. Het is een 'walled garden' en alles in de Oculus Quest Store werkt enkel op een facebook apparaat. SteamVR werkt op de quest omdat Valve daar veel tijd en moeite in heeft gestopt. Facebook werkt andere VR leveranciers actief tegengewerkt waartegen Valve (met steamVR) een open platform heeft en moeite doet om alle leveranciers te ondersteunen. Ze zijn precies tegenovergesteld.

Je doet je antwoord voor alsof het een 'veilige' keuze is maar precies het tegenovergestelde is waar. Je kan iedere andere VR headset kopen en met vanalles gebruiken maar enkel de Facebook blokkeert andere apparaten.

Ik vind dit ondertussen een beetje een dooddoener. Niet dat ik zo'n fan ben van de praktijken van Meta maar feit is dat ze voor de ontwikkeling van VR wel goeie dingen doen.
Ik ben oprecht nieuwsgierig wat 'goeie dingen' zijn? Het enige wat ze hebben is een (kunstmatig) lage prijs zodat concurreren onmogelijk is. De VR markt was in de beginjaren een bruisende markt met diverse leveranciers. Nu wil helemaal niemand meer de markt betreden want: Facebook
Hun Oculus store software werkt ook met geen enkele headset.. Ze creeren een monopolie, hoe gaat dat VR helpen?

En als iemand het betaalbaar maakt is het Meta.
Een open markt is hoe je iets betaalbaar maakt. Niet diepe zakken zodat je de enige speler bent...

Er zal toch ergens ook geld verdiend moeten worden, anders wordt er ook niet geïnvesteerd in ontwikkeling.
Er is geen ontwikkeling.... En er wordt totaal niet meer geïnvesteerd... Wie wil nu investeren in iets als Facebook je concurrent is? Ik zie de bank al kijken als je een lening wilt...

En als je een verder "kaal" account gebruikt voor je vr bril is dat ook niet een heel; groot bezwaar meer.
Is dit stockholm syndroom?
nieuws: Facebook sluit bij sommige gebruikers account af bij set-up Oculus Qu...
Ludewig @Verwijderd26 augustus 2022 15:58
Ja, iedereen kan ontwikkelen voor de quest maar als je dat doet dan werkt je app op geen enkel ander VR apparaat. Het is een 'walled garden' en alles in de Oculus Quest Store werkt enkel op een facebook apparaat. SteamVR werkt op de quest omdat Valve daar veel tijd en moeite in heeft gestopt.
Dat laatste is onzin. SteamVR maakt gebruik van de OpenXR standaard en de Quest ondersteunt die standaard gewoon (net als de Valve Index, Pimax, etc).

De Quest store is inderdaad wel specifiek voor de Quest, maar een ontwikkelaar kan een standalone app maken en die dan uitbrengen voor zowel de Quest Store als de Pico store. Uiteindelijk zijn er ook nog vrijwel geen standalone headsets, dus als er daar meer van komen gaan we misschien iets zien zoals bij de Android store.

Een partij zoals Valve zou dan een standaard-besturingsysteem uit kunnen brengen voor VR-apparaten, waarbij ze geld verdienen aan de verkopen in de store die ze beheren. Maar momenteel is de markt voor standalone apps inderdaad meer een console-model, al heb je dankzij OpenXR altijd de keuze om agnostische software te gebruiken, maar dan zit je wel vast aan een PC.
Er is geen ontwikkeling.... En er wordt totaal niet meer geïnvesteerd... Wie wil nu investeren in iets als Facebook je concurrent is? Ik zie de bank al kijken als je een lening wilt...
Dat is gewoon onwaar. Allerlei partijen zijn bezig met nieuwe headsets, zoals Pico (al is die dan weer van de eigenaar van TikTok). Ook Apple is er mee bezig, Valve, Pimax, Varjo, etc.
En als je een verder "kaal" account gebruikt voor je vr bril is dat ook niet een heel; groot bezwaar meer.
Is dit stockholm syndroom?
nieuws: Facebook sluit bij sommige gebruikers account af bij set-up Oculus Qu...
Dat is een verhaal uit 2020 en daarbij was de kwestie volgens mij vooral dat Facebook nogal strenge regels heeft voor hun accounts en die regels werden gecontroleerd bij het koppelen. Mensen die dan een 'illegaal' Facebook-account hadden, bijvoorbeeld 1tje die aangemaakt was toen ze minderjarig waren, hadden dan een probleem.

Ik heb zelf een 'leeg' account gebruikt dat aan de regels voldoet en heb nooit een probleem gehad. Maar sinds 2 dagen geleden kun je een Meta-account gebruiken en hoef je geen Facebook-account meer te gebruiken. Ik ben overgestapt.
Werelds @Ludewig27 augustus 2022 00:34
Dat laatste is onzin. SteamVR maakt gebruik van de OpenXR standaard en de Quest ondersteunt die standaard gewoon (net als de Valve Index, Pimax, etc).
Nú maakt SteamVR gebruik van OpenXR, maar dat is pas pakweg anderhalf jaar zo. Daarvóór bakten ze weldegelijk de Oculus SDK in en was het Valve die er voor zorgde dat dat werkte. Net zoals WMR al ondersteund werd. Oculus was in het begin ook hartstikke actief met OpenXR...tot de overname. Het is daarna een stuk trager met ze gegaan en ze waren ook de laatsten die met ondersteuning kwamen. Wat inmiddels best wel ironisch is, lees hieronder maar.
Een partij zoals Valve zou dan een standaard-besturingsysteem uit kunnen brengen voor VR-apparaten, waarbij ze geld verdienen aan de verkopen in de store die ze beheren. Maar momenteel is de markt voor standalone apps inderdaad meer een console-model, al heb je dankzij OpenXR altijd de keuze om agnostische software te gebruiken, maar dan zit je wel vast aan een PC.
Hoezo zit je met OpenXR vast aan een PC? Dat werkt gewoon op Android en dus ook op de Quests. Sterker nog, Quest ontwikkelaars zijn inmiddels verplicht met OpenXR te ontwikkelen. De oudere Oculus SDK's zijn vanaf 1 september officiëel EOL.
me23 @Verwijderd26 augustus 2022 16:15
Let's agree to disagree...

Je hebt echt wel valide punten waar ik het deels mee eens ben. Een ander deel wordt door @Ludewig ontkracht.

Voor mij (en ja, ik weet dat de wereld uit meer bestaat dan ik) heeft Meta VR betaalbaar gemaakt; ik zie VR al heel wat jaren als de komende revolutie die een groot deel van computers en handhelds gaat vervangen. Voordat het zover is moet er nog heel veel gebeuren en als bedrijven alleen maar VR sets kunnen ontwikkelen door die met winst te verkopen gaat dat heel erg langzaam.

Meta heeft (ja door onder de kostprijs te leveren) ervoor gezorgd dat ik, en velen met mij kennis hebben kunnen maken met VR wat een impuls geeft aan verdere ontwikkeling.

Dat dit ook oneerlijke concurrentie is ten opzichte van een hoop (kleinere) spelers ben ik wel met je eens.
Verwijderd @me2328 augustus 2022 13:34
Ook een fair point. Ik ben ook blij dat Oculus meer mensen introduceert tot VR. De potentie is enorm. Helaas heeft Facebook nog nooit het belang of de gezondheid van mensen in acht genomen. Vandaar dat ik het ook een slechte ontwikkeling vind. Het internet is ontstaan door innovatie van een open markt en het was het wilde westen. Nu gaan we waarschijnlijk hetzelfde zien alleen dan onder volledige controle van een mega Amerikaanse techreus.
TheRacingDaedra @me2326 augustus 2022 13:16
Inmiddels hoef je geen Facebook/Meta account te hebben om gebruik te maken van de Meta Quest 2 volgens mij. Zal met de Quest Pro dan ook zo zijn. Vriendin van me heeft een Quest 2 en kreeg de melding dat inloggen niet langer verplicht is om er gebruik van te maken
Alxndr @TheRacingDaedra26 augustus 2022 13:37
Niet verplicht, maar hoeveel beperkingen brengt dat met zich mee qua gameplay/funtionaliteit?

Dat ik geen high-scores en screenshots kan delen, of geen vriendenlijst heb interesseert me niet, ik speel toch 95% van de tijd alleen maar singleplayer games.
skullsplitter @Alxndr26 augustus 2022 14:00
Ze hebben het recent gelinkt aan een enkel mailaccount en dat is het. Klaar.

Nog steeds iets van registratie, maar minder invasief als hiervoor. Hadden ze meteen moeten doen.

Door die fratsen neig ik meer naar de Index op dit moment, maar heb gewoon geen haast met het zoeken van een VR set.
maskedmous @skullsplitter26 augustus 2022 18:44
Nog steeds iets van registratie, maar minder invasief als hiervoor. Hadden ze meteen moeten doen.
Het was voorheen ook alleen een Oculus account. De stap naar een verplicht facebook account was een slecht idee. Nu weer terug krabbelen naar Meta account met enkel een e-mail. Wat eigenlijk dus gewoon een Oculus account was. :+
skullsplitter @maskedmous26 augustus 2022 18:52
Maar je voert nu enkel een mailadres in, als ik het tenminste goed begreep, geen account.
Ludewig @Alxndr26 augustus 2022 15:33
Inmiddels hoef je geen Facebook/Meta account te hebben om gebruik te maken van de Meta Quest 2 volgens mij.
Je moet nu een Meta-account hebben, wat alleen gekoppeld is aan een email.
Niet verplicht, maar hoeveel beperkingen brengt dat met zich mee qua gameplay/funtionaliteit?
Alles werkt gewoon tenzij de functionaliteit afhankelijk is van Facebook-integratie. En dat heb ik tot nu toe nergens gezien.

Sowieso was mijn bezwaar tegen de Facebook-account niet zozeer dat je verplicht werd om Facebook dingen te doen, maar dat je vast zat aan de Facebook-regels, zoals het gebruik van je echte naam. En als je een Facebook ban kreeg, verloor je toegang tot de aankopen uit de Quest store.
Bekers @TheRacingDaedra26 augustus 2022 13:56
En hoelang gaat dat blijven? Whatsapp zou ook nooit met FB servers gekoppeld worden. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is...

Dit is een bedrijf dat voor geen cent te vertrouwen is en geld boven ALLES zet. Ze zal ALLES doen om wat extra geld te kunnen verdienen.

Dit is toch gewoon het standaard model zoals alle grote jongens het doen. Eerst weinig vragen en marktaandeel winnen. Dan de prijs verhogen en geld harken.

Nu geen account nodig -> veel mensen schaffen het aan -> dan toch ineens account nodig, want data = geld -> veel mensen hebben een headset van een paar honderd euro liggen, wat zonde is om niks meer mee te doen. Dan maar een gratis account aanmaken. Voila: data stroomt weer binnen, dus weer extra geld voor Lifeinvader Facebook Meta.
thecompany @Bekers26 augustus 2022 17:10
Het is alleen wel zo dat het precies andersom is gegaan. Eerst 2 jaar lang wel een Facebook account en nu is er dus een optie om zonder Facebook account gebruik te maken van de Quest (2).

Natuurlijk is het onzeker of het in de toekomst niet weer teruggedraaid wordt maar die kans lijkt me zeer klein.
Bekers @thecompany27 augustus 2022 09:39
Ik zou er zeker rekening mee houden dat het weer terugkomt. Ze zien dat er te weinig verkocht worden en dat dit de reden is voor velen. Dus even account eraf, iedereen zo'n ding, en dan weer account verplichten met een of andere drogreden. Dat is het verdienmodel...
Ludewig @Bekers29 augustus 2022 15:13
Er loopt nog een zaak in Duitsland waarbij Meta wordt verweten van het illegaal koppelen van Facebook aan hun VR-bril.

Aangenomen dat ze deze ontkoppeling gaan gebruiken om vrede te stichten met de Duitse overheid, wat logisch is, kunnen ze het dan niet zomaar even weer koppelen.
Bekers @Ludewig29 augustus 2022 15:20
Nou, we weten allemaal dat ze over lijken gaan voor een paar centen extra en de boetes niet in verhouding staan. Dus ik ben er nog niet zo zeker van. Vertrouw ze voor geen meter en ze geven ook absoluut geen reden om dat wel te gaan doen...
Verwijderd @me2326 augustus 2022 16:09
Doe geen moeite. Elke keer dat zo'n artikel passeert wordt de discussie gekaapt door een paar enkelingen die weer eens moeten verkondigen waarom ze nooit een Quest zouden kopen.
herpideperpi @Verwijderd27 augustus 2022 13:02
Yep. Tweakers lijkt steeds meer op Geenstijl.
De moderator zou technische vragen moeten scheiden van dat eeuwige gelamenteer over Google, Facebook c.s.

Op Xda gebeurt dat niet.
Het zijn keuzes he?

Vr techniek is zo fascinerend en ik heb duizend en een vragen.

P.s. Nu doe ik dat dus ook.... Offtopic zeuren ;)

[Reactie gewijzigd door herpideperpi op 24 juli 2024 07:54]

Werelds @me2326 augustus 2022 23:56
Iedereen kan ontwikkelen voor de quest en ook steamvr werkt er op.
Maar andersom werkt het niet. Games uit de Oculus Store (en dus elke Oculus exclusive) zijn enkel via omwegen aan de praat te krijgen en zelfs dan is het niet 100% betrouwbaar. Het is dan ook niet de Quest die SteamVR ondersteunt, maar andersom. Games die gebruik maken van OpenXR en/of SteamVR werken overal op, inclusief de Oculus headsets, en voorheen was dat omdat Valve de Oculus SDK gebruikte. Maar andersom werkt er helemaal niets en ben je aangewezen op dingen als Revive die vervolgens een Oculus headset emuleren. Met alle gevolgen van dien.

Dát is waarom Meta slecht voor VR is, en waarom Sony wat mij betreft niet veel beter is. Exclusiviteit is niet goed voor een beginnend platform als VR, wat het nog steeds is. Ik hekel de aanpak van deze twee bedrijven met hun exclusiviteit, want daardoor zitten we nú al met 3 platforms: Oculus, PSVR en PCVR. En eigenlijk zijn het er 5, want de Quest 1 en 2 zijn al niet meer gelijkwaardig (waarbij de eerste met een been in het graf staat) en de PSVR 1 en 2 zullen ook voor een split gaan zorgen.

[Reactie gewijzigd door Werelds op 24 juli 2024 07:54]

herpideperpi @me2326 augustus 2022 13:45
Yep, en nu dus geen Facebook meer nodig. Zojuist mijn account omgezet.
en Puzzling Places doet het nog steeds...
DanielsWrath @Alxndr26 augustus 2022 12:29
Valve? Lijkt mij een redelijk "normale" aanbieder. Als je een console hebt is de PSVR2 wel wat denk ik (hoop ik ;) )
Wat zie jij als een normaal bedrijf of een normaal product?
The Zep Man
@DanielsWrath26 augustus 2022 12:32
Wat zie jij als een normaal bedrijf of een normaal product?
Een bedrijf dat de consument behandelt als klant en niet als product.

Valve doet het een stuk beter, en kan dat zich permitteren als bedrijf dat niet beursgenoteerd is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 07:54]

Alxndr @DanielsWrath26 augustus 2022 12:42
Valve zat ik idd aan te denken (en is volgens mij een redelijk fatsoenlijk bedrijf), maar daar kost een setje met alles wat je nodig hebt meer dan €1000. En dan heb ik gelukkig al een PC met GPU die goed genoeg is (3060Ti).

PSVR2 zou een optie zijn als ik geen PC gamer was, ik wil/kan/ga geen geld aan een PS5 uitgeven.

Helaas is het een kip en ei verhaal en zal het volgens mij nog minimaal 5 jaar duren voordat het balletje gaat rollen en door massa productie etc de prijzen halveren. Maarja, misschien krijg ik in de tussentijd wel een meevallertje zodat ik wel een early adopter kan worden, want VR is wel heel erg gaaf.
Verwijderd @Alxndr26 augustus 2022 14:00
en is volgens mij een redelijk fatsoenlijk bedrijf
Het is niet enkel een fatsoenlijk bedrijf, het stelt ook de vraag wat een bedrijf moet zijn en hoe deze moet opereren. Zie bijvoorbeeld hun Handbook for New Employees.
Je hebt geen managers, geen onzin en kiest je eigen projecten. In Nederland zie je dit Holacratisch werken ook steeds meer want men komt er achter dat managers veelal enkel overhead kosten zijn (als in, ze voegen niets toe). Iedereen kent neem ik aan ook wel de uitspraak: Employees don't Leave Companies, They Leave Managers
Het is uiteraard niet zonder eigen problemen maar Valve doet dit al heel erg lang en is behoorlijk uniek.
SuperDre
@Alxndr26 augustus 2022 17:14
Pico Neo3 link, of dadelijk de neo4(pro). En in china zijn er al meerdere waaronder net ook de Lenovo Legion VR 700.
nullbyte @Alxndr28 augustus 2022 19:07
PSVR2 Zal waarschijnlijk uitstekend zijn
dfbt 26 augustus 2022 12:15
erg benieuwd naar deze headset en de prijs..
Na jaren oculus rift gebruikt te hebben wel toe aan vernieuwing..
Hopelijk verbeterd deze headset mijn motion sickness ook nog een beetje :D
Kotsen na een half uur sessie is nog steeds geen pretje
Superwasbeer @dfbt26 augustus 2022 12:28
Ik word al motion sick na een paar minuten... Maar dan moet ik wel bewegen via zo'n cursor. Anders duurt het iets langer. Dit is echt een hindernis en zorgt ervoor dat ik het gewoonweg niet wil kopen.
Walkman @Superwasbeer26 augustus 2022 13:28
Vraag me af in hoeverre dat nog uitmaakt tussen verschillende headsets. Heb zelf normaal ook snel last van motion sickness, maar het grootste gedeelte op de Quest heb ik daar geen issues mee. Er zijn uiteraard wel uitzonderingen en bepaalde type games waar je het sneller hebt, maar dat was m'n grootste angst toen ik 'm aanschafte.
GekkePrutser
@dfbt26 augustus 2022 12:43
Sommige mensen hebben hier gewoon meer last van dan anderen. De meesten wennen er wel aan. Omdat er een disconnect is tussen hoe je fysiek beweegt in de echte wereld en in de game. Zal denk ik nooit veranderd kunnen worden tenzij iemand het holodeck uitvindt.

Zelfs op een omnidirectionele loopband zal het niet 100% kloppen met wat je voelt omdat je niet echt vooruit beweegt. Al denk ik wel dat het wat beter aanvoelt. Ik denk dat dat het aantal mensen dat er niet aan kan wennen nog wat zal verlagen, maar niet helemaal wegnemen, helaas.
dfbt @GekkePrutser26 augustus 2022 13:39
Naja ik ben een grote volwassen vent van bijna 28 jaar , bijna 2 meter groot, maar ik ben al heel mij leven sick van alles wat niet klopt in mijn hersenen en bewegingen. Auto rijden, Pretparken, vliegen, etc. Niks gaat goed of lekker. Sta je dan met je 27 jaar bij villa volta na 2 minuten helemaal over je gier te gaan en net op tijd de wc te kunnen halen. :)
Heel mijn leven al opzoek naar iets om dat proberen op te lossen, van medicijnen, tot drukbandjes, oordopjes, cola drinken tegen misselijkheid, snoepjes , kauwgom.. voorin zitten. Maar man man man, dat is een partij vervelend. Ik vind VR gaming gewoon echt fcking vet , dus ik heb t er wel voor over, maar wat ik zou graag zien dat er een headset komt waar ik geen last heb. Moet zeggen met iets hogere resolutie en hogere hz gaat het al iets beter.
Rosto @dfbt26 augustus 2022 14:09
Wat vervelend! Als kind was ik altijd behoorlijk wagenziek na een stuk rijden.. Kostte mij toen uren om weer in orde te zijn.
Nu in de 40... Mijn eerste paar keer VR (Aircar... een van de ergste voor motion sickness)... waren geen pretje. Een keer een sessie gehad waarbij het ook 1,5 uur duurde voordat ik me weer goed voelde. Ook lopen in VR zorgde voor desoriëntatie..

Het duurde wel een aantal weken .. misschien wel maanden. Kleine stukjes spelen en wanneer je het voelt dat het misgaat stoppen en tot rust komen en weer verder proberen. Lukt het niet, dan even niet.

Nu .. gaat het goed! Ik kan rally racen, rennen, vliegen, door de ruimte zweven .. urenlang zonder ziek te worden. En heel af en toe, als ik moe ben bijvoorbeeld en het is een zware motion game.... dan voel ik nog wel eens en ja, ook dan zet ik 'm af en wacht weer.

Wat wel schijnt werken is gember.. Dus gemberthee maken, of gewoon klein stukje gember om op te kauwen. Schijnt tegen de motion sickness te helpen.
dfbt @Rosto26 augustus 2022 14:24
Wat top dat het wel helpt bij jou en dat je kan rennen , racen etc..

Gember is 1 van de weinige dingen die ik nog niet echt heb geprobeerd.. Dat moet ik toch maar eens gaan proberen.. to be continued..
LikeABawzs @dfbt29 augustus 2022 13:38
Offtopic; ik heb een potje gember puree van Go-Tan. Hier neem ik dan een theelepeltje van.
Gister ook voordat ik begon, en heb zonder problemen een paar uur in AMS2 geraced. (Quest2)
Dus zeker het proberen waard!
Verwijderd @dfbt26 augustus 2022 12:28
Kotsen na een half uur sessie is nog steeds geen pretje
Je kan ook iets fris drinken of water...
System @Verwijderd28 augustus 2022 08:49
Of pilletje tegen reisziekte?
Honytawk @dfbt26 augustus 2022 12:50
Gember snoepjes werken enorm goed tegen motionsickness van VR.
me23 @dfbt26 augustus 2022 12:59
In het begin was ik hier ook heel gevoelig voor maar daar ben ik vrij snel overheen geraakt.

Kauwgom kauwen schijnt te helpen en ook een ventilator voor je zetten is effectief.
mrboeien @dfbt26 augustus 2022 14:26
Never mind ;)

Voor additionele info zie: roadtovr.com en uploadvr.com

[Reactie gewijzigd door mrboeien op 24 juli 2024 07:54]

PjotrX @dfbt26 augustus 2022 15:25
Volgens mij was al eerder ergens naar buiten gekomen dat de bril 'aanzienlijk' duurder zal zijn dan 800 dollar. Dit is volgens mij meer een bril gericht op bedrijven en ontwikkelaars en is het ook een manier om nieuwe technologie buiten Meta te testen.
bartvincke @dfbt26 augustus 2022 16:30
deze is niet gericht naar particulieren en de prijs wordt op minimaal 800 - 1000€ verwacht
de target hier zijn bedrijven

de consumenten versie wordt ten vroegste eind 2023 verwacht ( de quest 3 )
pim 26 augustus 2022 12:15
Awesome, kan niet wachten. Heb al 2 jaar lang de quest 2.. Vele potjes Population One en Eleven Table Tennis gespeeld..
Dat gaat zoveel meer immersive worden als de grafische kwaliteit beter word, en je de gezichtsuitdrukkingen van andere spelers kan zien..
Wanneer ze boos en gefrustreerd worden als ze verliezen en je ziet hun gezicht.
Of als wanneer je team mates praten, dat je elkaar echt aan kunt kijken :9~

[Reactie gewijzigd door pim op 24 juli 2024 07:54]

SuperDre
@pim26 augustus 2022 17:13
Alleen de komende Quest Pro is nog niet voor mainstream en gaat zeker 2x zoveel kosten als de huidige Quest (en dan bedoel ik dus ook met de priceincrease van begin deze maand).
En of de Quest 3, eind volgend jaar, ook over face-/eyetracking zal beschikken is nog maar de vraag.
xszander 26 augustus 2022 13:58
Zolang Oculus in handen is van Zuckerberg blijf ik er ver van weg. Sure, je hoeft er niet meer met Facebook op in te loggen maar ze ontvangen wel alle data en nu ook precieze data van je gezichtsuitdrukkingen.
TheProf82 @xszander26 augustus 2022 14:43
Nee, nu log je in met je Meta-account :D.
junkchaser @xszander26 augustus 2022 15:40
Je bent niet alleen ... Meta is evil
GekkePrutser
26 augustus 2022 12:34
maar vertelde wel dat het betere oog- en gezichtstracking zou hebben, voor de sociale interactie in virtual reality.
De huidige Quest (2) heeft helemaal geen oog- en gezichtstracking dus alles is beter dan niets :)

Maar de Quest Pro wordt ook helemaal geen opvolger voor de gewone Quest, maar een nieuwe veel duurdere zakelijke lijn. Al denk ik wel dat deze functies later naar de gewone lijn zullen druppelen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 07:54]

woutertjez @GekkePrutser26 augustus 2022 12:59
Ik dacht ook dat de opvolger een zakelijke lijn zou worden (de Cambria). Maar met dit verhaal waar er gelinkt wordt met hun metaverse / social network klinkt het toch meteen een stuk minder zakelijk. Het zal eerder een "prosumer" device worden.

Voor zakelijke doeleinden heb je dit ook allemaal niet nodig. Meer juist comfort (voor langere draagsessies) en betere AR (voor VR projectie in de wereld om je heen).
GekkePrutser
@woutertjez26 augustus 2022 13:29
Voor zakelijke doeleinden heb je dit ook allemaal niet nodig. Meer juist comfort (voor langere draagsessies) en betere AR (voor VR projectie in de wereld om je heen).
Juist wel voor zakelijk gebruik. Vergaderen in 3D (met workrooms, spatial enz) werkt veel immersiever als je elkaar aan kan kijken.

Ook zullen de marketing types smullen van de mogelijkheid om te kunnen zien waar mensen hun blik naar toe getrokken wordt.

Maar ik denk ook dat ze prosumer nu ook in het plan mee gaan nemen, is ook wel slim want de echte fans gaan hem toch wel kopen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 07:54]

Bekers 26 augustus 2022 12:34
Betalen zodat ze je data kunnen verzamelen voor manipulatie waar zij weer geld aan verdienen... :+ ehhh, nope.
droix 26 augustus 2022 12:36
Mooi ! <3 the Quest 2!
HooksForFeet @droix26 augustus 2022 12:39
De Quest 2 is er al een tijdje he?
droix @HooksForFeet26 augustus 2022 12:43
idd maar vind het een goed ding, kan niet wachten op een verbetering
shredder 26 augustus 2022 12:46
Is het al bekend of je hier een facebook account voor nodig hebt? Ik meen me te herinneren dat ze dat niet meer verplicht zouden maken. Verder kan ik het me niet voorstellen overigens. Ik verwacht dat je geen facebook account nodig hebt, maar wel een Meta account o.i.d.
jwal @shredder26 augustus 2022 12:55
Meta account volgens mij ja.
Betekent niet dat je data ineens veilig is bij ze, maar wel dat geen loos account op een platform wat je niet gebruikt hoeft aan te maken.
me23 @shredder26 augustus 2022 13:00
Dat is sinds kort al het geval inderdaad.

Je kunt sinds kort gebruik maken van een meta account (verplicht) en dan kun je dit (optioneel) koppelen aan je facebook account. Alle aankopen worden overgezet naar je meta account als je ervoor kiest je facebook niet te koppelen.

edit: verduidelijking

[Reactie gewijzigd door me23 op 24 juli 2024 07:54]

Ludewig @shredder26 augustus 2022 16:12
Is het al bekend of je hier een facebook account voor nodig hebt? Ik meen me te herinneren dat ze dat niet meer verplicht zouden maken.
Twee dagen geleden heb ik de mail gehad dat ik kon overstappen op een Meta-account, wat ik ook gedaan heb. Ik ga er vanuit dat je bij de Quest Pro ook een Meta-account kan gebruiken.
SuperDre
@shredder26 augustus 2022 17:16
Sinds deze week is er geen facebook account meer nodig, maar een los Meta account.
corset 26 augustus 2022 12:53
Gaaf! Nu nog hopen dat het een goede vervanging gaat zijn van mijn Oculus Rift;

1.) Directe verbinding met PC
2.) Makkelijk modden van games zonder omweg (Zie Beat Saber, was bij de Quest 1 rampzalig)
3.) Comfort, vind de Rift stukken beter zitten dan de Quest 2 persoonlijk

Ik merk namelijk wel aan de Rift dat hij relatief gezien wat ouder is, en de Quest 2 toch stukken beter beeld heeft (Tenminste, daar lijkt het op voor mij)
Ludewig @corset26 augustus 2022 16:14
2.) Makkelijk modden van games zonder omweg (Zie Beat Saber, was bij de Quest 1 rampzalig)
Is dat niet vooral omdat Beat Saber nooit gebouwd is om te modden en je dus bestanden moet gaan vervangen? Bij Synth Riders wordt het gewoon ondersteund en hoef je alleen een bestandje naar een map te kopiëren en dan heb je een nieuw liedje.
SuperDre
@corset26 augustus 2022 17:18
Tja, bij de Quest 2 is een andere headmount wel verplichtvom betere comfort te krijgen, gelukkig zijn er enkele third party die hele goede hebben, vooral 1 met hotswap van accu, dat zou gewoon de standaard moeten worden.
herpideperpi 26 augustus 2022 13:52
Resolutie.... Dat kan echt beter. Maar zal ook wel veel data kosten.
Als ik in Youtube VR rondleidingen volg door bekende steden vind ik dat echt een probleem.
Bij games is dat weer minder.

Bij Google Streetview (Wanderer) heb ik daar minder irritatie over. Je zwerft super fijn door plekken waar je ooit geweest ben. Jammer dat Google zelf geen Streetview of Arts&Culture levert voor de Quest. Dat zou pas geweldig zijn,
Het zit in beide apps al aardig ingebakken.

Maar zal wel iets met concurrentie zijn,
SuperDre
@herpideperpi26 augustus 2022 17:20
Hogere resolutieschermen is nog erg duyr en de GPU's nodig om die fatsoenlijk aan te sturen zijn ook prijzig, dus heeft het nog niet zo'n zin om dan duurdere schermen te gebruiken als je de headset nog relatief betaalbaar wilt houden.
herpideperpi @SuperDre28 augustus 2022 15:18
Dan heb ik nog een vraag, want jij weet dingen.
Stel er komt een nieuwe, veel duurdere, Quest die hogere resolutie heeft door betere hardware.
Verwacht jij dan dat bestaande apps er meteen beter uitzien? Of moeten die aangepast worden?
SuperDre
@herpideperpi28 augustus 2022 16:41
Sommige zullen mogelijk aangepast moeten worden, anderen zullen wel automatisch meeschalen, maar het er beter uitzien zal niet altijd zo zijn omdat de gebruikte textures/shaders vaak geoptimaliseerd zijn voor de beperkingen van de huidige Quest 2.
Vergelijk het net de PS4 versie die wel draait op de PS5, of met een game waarbij de textures/shaders geoptimaliseerd zijn voor 1080p en dat je dat dan op 4k gaat draaien, waardoor bv soms dan alles scherper kan doordat je bv geen antialiasing hoeft aan te zetten omdat door de hogere resolutie de 'kartellijntjes' niet meer zichtbaar zijn.
(Maaruh, ik weet er ook niet alkes van hoor, ligt helemaal aan hoe developers hun huidige game gemaakt hebben, misschien dat sommige toch al higher quality content meeleverd die pas gebruikt wordt als het bepaalde resolutie detecteert zoals ook wel bij de PC, dit zal dan vaak sowieso om multiplatform games gaan, OF games die nu al gemaakt worden en ook meteen rekening houden met een aankomende headset.
herpideperpi @SuperDre1 september 2022 14:26
Dank.

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