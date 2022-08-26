ACM maakt bindende afspraak met KPN en Glaspoort over toegangstarieven glasvezel

KPN en Glaspoort verlagen hun tarieven voor wholesaletoegang tot hun netwerk. Dat hebben ze vastgelegd in afspraken met de Autoriteit Consument en Markt. Dat moet de concurrentiepositie van virtuele providers op de netwerken van deze twee partijen stimuleren.

De afspraken gaan per direct in en gelden tot en met 2030. KPN en Glaspoort, een joint venture tussen KPN en pensioenfonds APG, kunnen er niet onderuit; de ACM verklaart de afspraken bindend. Geheel verrassend is dat niet; de ACM stelde in april van dit jaar al dat het voorstel van KPN 'goed is voor de concurrentie'.

Dat ontwerpbesluit op basis van de voorstellen van KPN en Glaspoort werd ter consultatie eerst nog bij marktpartijen gelegd. Volgens de ACM reageerden telecomaanbieders kritisch op dat voorstel, waarna KPN en Glaspoort een nieuw voorstel deden. Daarin is vastgelegd dat 'de tarieven voor de toegangsvormen [...] nu in alle situaties daadwerkelijk dalen'. Dat wordt een daling van 10 tot 50 procent, 'afhankelijk van het type toegang'.

Verder is de indexering van de toegangstarieven gematigd, waardoor 'deze slechts in beperkte mate de huidige hoge inflatie volgt'. De verlaagde tarieven moeten zich uiteraard ook vertalen naar lagere tarieven voor consumenten; het model van de ACM komt uit op een geschatte besparing voor alle Nederlandse huishoudens van 230 miljoen euro per jaar. Ook moet de hoogte van het tarief er toch voor zorgen dat er 'ruimte blijft voor rendabele investeringen in glasvezel door KPN, Glaspoort en andere netwerkpartijen'.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 12:33 112

26-08-2022 • 12:33

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Reacties (112)

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Mielemuis 26 augustus 2022 12:45
En Delta/Caiway, die hebben al gunstigere tarieven of hebben hun netwerk helemaal niet open voor andere providers?
Deze partij heeft ondertussen toch ook een redelijk dekkend netwerk.
debom @Mielemuis26 augustus 2022 13:19
Ik heb voor de zomervakantie een brief van delta gekregen dat ze binnenkort bij ons in de buurt gaan aanleggen. Helemaal fantastisch natuurlijk. Diezelfde week was KPN er al de kippen bij met een mailing:
Je hebt misschien al gelezen dat er bij jou in de buurt plannen zijn voor het aanleggen van glasvezel door een andere partij dan KPN. Het is nog niet gelukt om goede afspraken met hen te maken over samenwerking. Daarom bieden wij voorlopig geen glasvezelabonnementen over dat netwerk.
Maar geen zorgen, jij kunt gewoon bij ons blijven. Dat scheelt gedoe met overstappen en je houdt je vertrouwde e-mailadres. Bovendien doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat je tevreden bent. En blijft.

Komt er ook KPN-glasvezel?
Wij breiden ons glasvezelnetwerk steeds verder uit. Dat doen wij in grote steden en kleine dorpen. Over 5 jaar is bij ongeveer 80% van de Nederlandse huishoudens glasvezel beschikbaar. We houden je op de hoogte waar en wanneer dat precies gebeurt!
Kortom. KPN legt liever zijn eigen netwerk neer dan dat ze met een andere partij in zee gaan voor de infra.
daanb14 @debom26 augustus 2022 14:24
WBA-tarieven bij Delta Fiber zijn ook aardig prijzig. Niet EQT-providers vragen meer dan €80 p.m. op die lijn.
WhatsappHack
@debom26 augustus 2022 13:26
Of DELTA wil geen toegang geven… Kan je lastig KPN de schuld van geven.
rboerdijk @WhatsappHack26 augustus 2022 14:20
Bij ons wil Delta glasvezel aanleggen (bevestigd voor eind dit jaar) en er zijn vele aanbieders die via het delta netwerk gaan (Caiway, Helden van nu, online.nl en T-Mobile). Waarom zouden ze KPN uitzonderen als ze die anderen wel via hun netwerk toegang geven?

Ik geloof eerder dat KPN niet via een ander netwerk wil (prima, hun keuze).

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 23 juli 2024 07:30]

Terrestrial @rboerdijk26 augustus 2022 14:30
Die "Vele aanbieders" zijn hoofdzakelijk clubs die ze zelf bezitten of mee samenwerken, alleen T-mobile zou je kunnen zien als los staande provider.
rboerdijk @Terrestrial26 augustus 2022 14:44
Interessant, maar mijn punt blijft hetzelfde. Ik vermoed eerder dat KPN niet wil, dan dat Delta het weigert.
Hoe dan ook vanuit mijn perspectief is er nu concurrentie met Ziggo, en dat is prima :)
djiwie @rboerdijk26 augustus 2022 15:08
KPN levert tot nu toe alleen maar over eigen netwerken. Lijkt me strategische keuze van KPN.
Houtenklaas
@djiwie26 augustus 2022 15:37
KPN zal zelf een idee hebben van een marge die ze willen overhouden en dat zal niet passen vermoed ik. De andere partijen zijn niet transparant in wat ze derde partijen willen aanrekenen, dat blijft dan ook gissen waarom ze niet mee gaan doen. In the end is KPN ook een commerciële partij met winst als oogmerk. Meeliften op een ander netwerk wat harde knaken oplevert gaan ze niet uit de weg denk ik.

Alle marktpartijen zijn momenteel niet gereguleerd, dus het is maar wat je vraagt voor je wholesale lijn als Delta. KPN heeft zichzelf een nu bindend voorstel opgelegd, het zou ACM sieren de andere partijen eenzelfde voorstel te laten doen.

Overigens levert KPN wel degelijk over "ander" glas: https://www.kpn.com/inter...le-glasvezelaanbieder.htm

Edit: Linkje toegevoegd

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 23 juli 2024 07:30]

zjeeraar84 @Terrestrial26 augustus 2022 15:15
Klopt niet, alleen Delta en Caiway zijn eigendom van EQT. Online.nl is van de M7 group, heldenvannu geen idee maar iig niet EQT.
Sabes @rboerdijk26 augustus 2022 21:43
KPN maakt gewoon een afweging in baten en kosten voor levering op een ander netwerk.
Naast het tarief wat de partij vraagt heeft het er ook mee te maken op welke wijze ze toegang via het netwerk kunnen bieden.
Kunnen ze dit via eigen apparatuur en systemen of moeten ze de systemen aanpassen en daar ontwikkeling in steken.
Dat doen ze gewoon liever niet want dan blijft er in de marge te weinig tot niks over.
Zie dit ook vooral in het licht dat KPN een hele grote partij is en aanpassingen doen voor een "klein" netwerk in verhouding voor hun duurder is dan een partij die zelf klein is qua netwerk en toch al via andere partijen levert. Die is er veel meer op ingericht.

Een eigen netwerk, met eigen apparatuur en systemen kan dan voor een partij als KPN goedkoper uitvallen dan via het netwerk van een ander gaan leveren.
debom @rboerdijk29 augustus 2022 10:15
Daar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben. Ik zie op glaspoort.nl (kpn ventture) dat ze aan het onderzoeken zijn of ze glasvezel kunnen gaan leggen bij ons..... Buiten Delta om dus. Hopelijk doen ze het tegelijk met delta. Dan hoeft de grond maar 1 keer open.
Catorce @debom6 september 2022 07:44
Het is juist Delta die vaak enige vorm van afstemming (vaak onder begeleiding/aandringen van gemeente) af wijst met partijen als Glaspoort.
Havelock @WhatsappHack28 augustus 2022 13:58
Delta zit als ik me niet vergis ook in omgeving Obdam(gemeente Koggenland)!
Het grootste nadeel is dat er bijna geen concurrentie op hun netwerk toe laten helaas!

Ander had ik waarschijnlijk nu wel T-Mobile genomen met de snelheden van glasvezel.
Nu moet ik het doen met Ziggo die hier monopoliepositie heeft helaas!
WCA @Havelock28 augustus 2022 14:33
In koggenland ligt efiber. Dat is een open netwerk waar iedereen op mag in principe. Zat keuze aan providers daar hoor.

Oa: tweak, trined, freedom en nog wel een paar meer
Catorce @WCA6 september 2022 07:43
Dat is bijvoorbeeld Glaspoort ook, en ook het KPN netwerk is in principe open voor anderen. Zolang je maar betaalt. En dat is nu véél goedkoper geworden voor alle ISPs, de vraag is echter of i) de grote jongens a la TMo er nu wél zin in hebben en ii) of ze de winst niet lekker zelf opstrijken maar klanten ook lagere prijzen geven.
iRobbery @debom28 augustus 2022 18:10
Is dat niet de telekom wet, als de straat open gaat voor 1 provider, mogen andere ook een fibertje neerleggen. (heel kort samengevat)
majetta @debom29 augustus 2022 15:14
Gedoe met overstappen ? Is dat een dreiging vanuit KPN? Want volgens mij geef je de nieuwe provider toestemming en die regelen heel graag de opzegging bij je huidige partij.
TonnyTonny @Mielemuis26 augustus 2022 13:00
En T-Mobile/OpendDutchFiber? Nog zo'n partij.
Die beginnen in de komende weken bij mij in de wijk te graven.
Ze kunnen pas ergens in 2023 daadwerkelijk een signaal leveren, maar ze blijven reclame sturen.
Ze willen blijkbaar heel graag dat ik nu al een contract afsluit.
Maar tegelijkertijd zijn ze heel schimmig over wat het kost en wat je er precies voor krijgt...
uiltje @TonnyTonny26 augustus 2022 14:34
De kosten lijken zeker mee te vallen, ik kan voor 35/45 euro zelfs dubbel gigabit krijgen. Die bedragen staan gewoon op de T-Mobile site hoor.

Afspraken met die lui is echter zo goed als onmogelijk. Ik zit in een VvE en ze laten het nu even een half jaar langer duren voordat we aangesloten worden. Bij aandringen zit het probleem niet bij de gemeente maar bij hun eigen planning. Nu is "de inschatting" dus December geworden (oorspronkelijk meer richting Juni, maar dat is ook nooit aangegeven geweest). De TV diensten bestaan uit een supergoedkoop TV-boxje; in niks vergelijkbaar met 4K boxjes van KPN of Ziggo.

Verder zit alleen T-mobile nog bij Open Dutch Fiber. Dat "Open" staat klaarblijkelijk voor hetzelfde als "Democratic" in DPRK (Noord Korea).

Toegevoegd:
Volgens Freedom.nl provider: "Met Open Dutch Fiber ligt het gecompliceerder. Hoewel we al geruime tijd onderhandelen heeft dat nog niet tot iets concreets geleid. De enige provider die nu wordt toegelaten op dit netwerk is T-Mobile. Dat vinden wij een slechte zaak. Daarom zijn we bijna geneigd ze 'Closed Dutch Fiber' te noemen. "
Deze quote was van 7 dagen geleden.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 23 juli 2024 07:30]

Mojo @uiltje26 augustus 2022 15:24
T-Mobile heeft een jaar exclusiviteit, daarna zijn andere providers ook welkom bij Open Dutch Fiber.
uiltje @Mojo26 augustus 2022 16:29
De oprichting van ODF was op 17 februari 2021. Of bedoel je vanaf dat het moment internet bij me is aangelegd, als dat al ooit gaat gebeuren?
Mojo @uiltje26 augustus 2022 16:53
Ergens een keer vanaf aanleg inderdaad. :)
djiwie @uiltje26 augustus 2022 14:59
Dubbel gigabit?

Overigens is op een van T-Mobile own fiber ook al meer aanbod met bijvoorbeeld Freedom. Zal ongetwijfeld ook nog wel komen op ODF netwerk.
uiltje @djiwie26 augustus 2022 16:30
Gigabit up & down. Zolang andere partijen geen afspraken kunnen maken met ODF zal er niks gebeuren lijkt me.
TonnyTonny @uiltje26 augustus 2022 20:04
Inmiddels ben ik daar zelf ook achter gekomen.
Ze maken het wel verdomde moeilijk op hun website.
Omdat er bij mij in de wijk nu alleen VDSL mogelijk is vertikken ze het om me het glasvezel aanbod te tonen. Blijkbaar zat er nog ergens een cookie of zoiets omdat ik ooit een keer de info-paginas voor mijn stad heb gezocht op hun site.
Browser in incognito mode en dan krijg ik opeens wel de glasvezel mogelijkheden te zien :-)

Heb eens zitten kijken. Ik heb nu Ziggo Giga (1000/50): terugschroeven naar minimaal internet (als backup), maar met behoud van volledig TV pakket en bij T-Mobile dan 1000/1000 internet-only afnemen.
Ben ik per saldo 6 euro duurder per maand uit als ik het goed uitgerekend heb.
(En 1 euro bij 400/400. Eigenlijk is dat vcoor mij al genoeg. Ik kom download zelden boven de 400 uit, maar die 50 mb/s up bij Ziggo is gewoon veel te laag.)
djiwie @TonnyTonny26 augustus 2022 15:05
Nou boeien toch, negeer die reclame, meld je aan voor een glasvezelcheck van een onafhankelijke vergelijker en sluit pas je contract af als het daadwerkelijk aangesloten is en je iets concreet kunt bestellen.

Bij mij in de buurt kreeg ik eind 2021 trouwens de eerste reclame. De eerste straten werden eind maart opengegraven, mijn straat vorige maand en volgende maand kunnen ze leveren. Het zijn gewoon grote projecten met flinke doorlooptijd, en ik snap op zich wel dat ze alvast aankondigen dat er glasvezel komt. Zie niet zo wat het probleem is eigenlijk, je zit toch nergens aan vast.
uiltje @djiwie26 augustus 2022 16:33
Als ik me niet aan meldt dan gaan ze geen vezels aanleggen in ons complex. Ik wil bij mijn huidige provider weg. Dat lukt niet omdat ik geen idee heb wanneer ik die glasvezelverbinding krijg, en je zit bij overstap meteen weer een jaar vast.
Balder© @djiwie27 augustus 2022 02:09
Exact dit.
Stonden ook bij mij aan de deur, is allemaal voordelig etc etc.
Ik zeg meneer ik heb nu 500 mbit op kabel. Ja maar meneer u wil toch graag Netflix kunnen kijken met snel 1000 mbit internet en dat u vrouw dan iets anders kan kijken.

Ik zeg meneer luister goed. Voor 4k Netflix heb ik minimaal 15mbit nodig. En mijn vrouw op haar tablet die geen 4k ondersteunt minder. Ik heb een router hangen die ik portforwarding naar mijn game pc kan geven, in dat ik een game start.

Denkt u echt dat ik met dat fibertje van u opeens ram meer kan, nee en daar nog aan toegevoegd sinds we niet meer mogen downloaden van films e.d heb ik theoretisch niets aan meer dan een 50 mbit. Het handige aan hogere download is een hogere upload bij kabel.
Wil dit nu zeggen dat ik geen glasvezel krijg tot aan mijn huis? Nee, want die wordt sowieso tot aan mijn huis gelegd. En als die eenmaal ligt worden die dure aankoop kosten, die u beweerd dat ik als ik nu niet aansluit, na een paar jaar ook opeens een enorm stuk minder.

Oh ja ja uh, mond vol tanden klaar. Heb ze nooit meer aan de deur gehad en geen brieven meer gezien.
servicedb @Mielemuis26 augustus 2022 14:54
Bij Delta/Caiwai kan je maandelijks voor vastrecht betalen of je kan het in één keer afkopen (als het niet gratis is). Er zijn meerdere providers die daar leveren, waaronder Solcon.

[Reactie gewijzigd door servicedb op 23 juli 2024 07:30]

kdekker @servicedb26 augustus 2022 15:31
Bij Delta (maar een stukje later kwam KPN ook) was aanleg gratis. KPN had ik geweigerd (de tuin was net open geweest voor Delta), maar KPN heeft toch iets in meterkast gebracht. Bij beiden was aanleg 'gratis', cq modem bij gekozen provider gratis. Uiteraard betaalt je provider wat aan de kabelboer.

Wel is dankzij de vrije markt de straat 2x open geweest en dat ziet er niet meer uit zoals voorheen. Over 20 jaar of zo doet de gemeente weer wat (straten liggen er hier soms voor 30 jaar. Het zakt niet zo op zandgrond). Dat is dan iets minder.

[Reactie gewijzigd door kdekker op 23 juli 2024 07:30]

servicedb @kdekker26 augustus 2022 17:01
Het is afhankelijk van je adres of het gratis is of niet, dat bepaald Delta Fiber Nederland. In jouw geval zal je bij Solcon waarschijnlijk een KPN aanbod krijgen, het is een KPN bedrijf namelijk.

Wel zuur dat het twee keer open moet. Het is een gekte met de glasvezelmarkt.
Noresponse @Mielemuis26 augustus 2022 18:01
ACM ,OPTA of hoe je ze maar wil noemen moeten eens de markt openbreken met die hele versplintering op glasvezel. Zo heb je Delta, Caiway, T-Mobile en andere aanbieders die meer vragen dan KPN en waar klanten die verhuizen naar eerder genoemde glasvezelgebieden vaak hun eigen provider niet mee kunnen nemen en dus moeten kiezen eigen aanbieder op koper of glasvezel van partij X.

Het zou gewoon heel simpel moeten zijn dat wil je een verbinding op netwerk x glasvezel dan vraag je basis 17,50 euro 100 Mbps (ACM kan dit als wholesale prijs maken) en daarboven op het bedrag aangaande de snelheid en dan kun je denken aal 2,50 per 100 Mbps dus 300 Mbps wordt dan 22,50 en 1000 Mbps wordt dan 40 euro en al die bedragen zouden dan gelijk moeten zijn bij alle glasvezel aanbieders.

Kabel begin ik al helemaal niet over, maar die hebben een monopoly dankzij de staat.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 23 juli 2024 07:30]

Toettoetdaan @Mielemuis26 augustus 2022 21:20
Toen er praktisch nog maar twee grote netwerk aanbieders overbleven op de markt, want Ziggo + UPC gingen samen en KPN + Reggefiber ook, heeft da ACM (de Nederlandse waakhond die deze samenvoeging heeft goedgekeurd) zich achter de oren krabben en kwam tot de conclusie dat slechts twee aanbieders slecht voor de marktwerking is.

Toen hebben ze besloten dat KPN zijn netwerk moet openstellen voor andere aanbieders, voor het koper netwerk was dat niet vreemd, maar voor het nieuwe glasvezel netwerk wel een beetje.

De opgegeven reden is, dat het op Coax netwerken technisch moeilijker zou zijn, maar hoogst waarschijnlijk is de onderliggende reden, dat dit alleen KPN treft, omdat de ACM toch niet zo gelukkig was met die Reggefiber overname (consument glasvezel aanleg kwam zo goed als stil te liggen) en dat KPN origineel zijn kopernetwerk van de PTT heeft, wat toen nog een staatsbedrijf was en dus is het kopernetwerk van KPN eigen een klein beetje met belastinggeld betaald.
Daarom moest KPN voorheen zijn netwerk openstellen en Ziggo niet, op deze manier heeft de ACM geforceerd dat dat overgeërfd wordt naar het glasvezelnetwerk wat het kopernetwerk moet vervangen.

Hoewel bovenstaande uitleg een beetje speculatie bevat, is dat wel een veel logischer verhaal dan dat er een technische beperking is die rechtvaardigt dat KPN en Ziggo niet gelijk worden behandeld.
mr_evil08 @Toettoetdaan26 augustus 2022 21:56
Ziggo en UPC zijn nooit concurrenten van elkaar geweest, beide hadden hun eigen gebied.

En Reggefiber is altijd al onderdeel van KPN geweest.
Noresponse @Toettoetdaan27 augustus 2022 00:28
KPN heeft omgerekend 38 Miljard gulden betaald en de staat een sloot aan aandelen gegeven die toendertijd zijn uitgegeven in een periode dat de aandelen veel meer waard waren. Ik heb zelf nog aandelen gehad van KPN zo'n 20 jaar geleden die 4-5x meer waar waren dan de huidige koers.

Het voordeel was dat KPN wel gunstige voorwaarden had zoals goedkopere lening voor het kapitaal en daarnaast belastingvoordeel door de hoge schuld.

Vergeet niet dat de PTT een overheidsbedrijf was en dat de staat toendertijd heeft aangegeven dat het een zelfstandig bedrijf moest worden en dus ook bepaald heeft dat er voor betaald moet worden. De hele omzetting en aanpassingen etc. heeft enorm veel geld gekost .

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 23 juli 2024 07:30]

Blaze85 26 augustus 2022 13:05
Wat een totale waanzin deze glasvezel"markt".

Wat het ACM moet doen is dat elke glasvezelinfrastructuur-beheerder een VAST (en redelijk) bedrag krijgt en VERPLICHT toegang moet verlenen tot ELKE provider. Vervolgens moet het ACM alle providers VERPLICHTEN om elk huis dat fysiek glasvezel heeft, ook daadwerkelijk alle glasvezel-abonnementen aan te bieden. Dan ben je in 1 keer van al het gezeik af en is er maximale concurrentie en de beste prijs voor de consument. Ongelofelijk dat ze dit niet snappen daar bij de ACM.

edit: als glasvezel ergens aanleggen niet rendabel is moet het ACM het maar VERPLICHTEN om daar glasvezel aan te leggen. De kosten moet men doorrekenen aan alle glasvezelgebruikers (een beetje solidariteit is op zijn plaats). Zo heb je daar ook geen eindeloos duur geouwehoer meer over.

[Reactie gewijzigd door Blaze85 op 23 juli 2024 07:30]

Iblies @Blaze8526 augustus 2022 13:10
Met DSL kun je al heel snel internetten.

Echter is glasvezel goedkoper onder de streep.


Wat je ziet is dat delen van Nederland die investeringen niet terug te verdienen zijn omdat de huizen zo ver van elkaar liggen. Zelfs snel mobiel internet kan daar problematisch zijn omdat er te weinig mensen op een km2 wonen.

In de VS speelt dit probleem veel harder omdat ze daar helemaal zijn van vrijstaand huis.
Martin.Air @Iblies26 augustus 2022 14:04
Het probleem voor veel wijken met DSL is dat het prima snel is, maar niet stabiel. Het maakt nog steeds gebruik van een oude infrastructuur die ondertussen aan het vergaan is. Ditzelfde geldt ook voor de kabel verbinding van bijvoorbeeld Ziggo.

Waar ik woon had ik de keuze uit 1x per 30 min uitval, of 1x per dag. Nadat Ziggo de kabels naar de wijkkasten vervangen heeft is het nu gelukkig 1x per 30 min, of 1x per week. Drie maal raden wat de 1x per 30 min is dus: vDSL.

Uiteindelijk komt hier volgend jaar Glasvezel, van Delta. Terwijl nog geen 8 meter verderop een KPN glasvezel aansluiting ligt, maar om daarbij aangesloten te geraken? Dat is dan 15.000 euro meneer. Ze hadden dit natuurlijk mee kunnen pakken, maar dat was te veel moeite om goed te regelen.
djiwie @Martin.Air26 augustus 2022 15:07
Zowel kabel als DSL kunnen ook gewoon stabiel zijn hoor (en zijn dat ook voor veel mensen). Maar het is wel eindige techniek, beiden hebben ook flinke beperkingen op de upload (of de totale bandbreedte, zo je wilt). Glasvezel heeft veel meer potentie en minder onderhoud nodig dus op lange termijn beter.
Martin.Air @djiwie26 augustus 2022 15:10
"Kunnen" is inderdaad de term. Maar glasvezel kan ook instabiel zijn, het feit is dat op veel plekken er niet geïnvesteerd wordt in de huidige klanten omdat men niet weg kan. Zodra er concurrentie komt wordt er opeens weer geïnvesteerd (zo ook hier, 3 maanden na Delta kwam KPN aanlopen dat ze ergens in de toekomst glas gaan aanbieden).

Op dit moment zou het forceren van glasvezel aanbieden dit soort praktijken oplossen. Tijdelijk totdat daarmee problemen ontstaan, maar dat is ook het hele punt van alles onder 1 dak onderbrengen en die geforceerd de kwaliteit te laten waarborgen.
djiwie @Martin.Air26 augustus 2022 15:26
Maar dat is helemaal geen garantie. Juist onder druk van concurrentie worden partijen gedwongen om de kwaliteit hoog te houden, zoals je zelf ook al als voorbeeld geeft. Breng je dat allemaal onder bij 1 partij dan is er helemaal geen druk om betere kwaliteit dan een ander te leveren (of om de prijzen laag te houden). Dat zag je vroeger in de tijd van de PTT (1 netwerk, maar je moest jaren wachten). En ik denk vooral dat je heel erg een deel van de innovatiekracht gaat missen. Stel dat er 1 landelijk coax-netwerk zou liggen waar iedere provider verplicht over zou moeten leveren, wie beslist dan dat dat netwerk naar glasvezel geupgrade zou moeten worden? Dat is toch veel logischer om aan marktpartijen over te laten?
Martin.Air @djiwie26 augustus 2022 15:28
Dat we het aan marktpartijen overlaten is precies de reden dat COAX nog steeds grotendeels COAX is.
Als zodra duidelijk was dat Glasvezel de toekomst was dat de richtlijn was geweest had Ziggo niet nog kabels vervangen door nieuwe koper kabels. Nu uiteindelijk toch maar Glasvezel.

De nieuwe technieken worden niet door de beheerders ontwikkeld, enkel geïmplementeerd.
OruBLMsFrl @Martin.Air26 augustus 2022 17:48
Wel bijzonder 15.000 euro voor 8 meter, is dat zakelijke glasvezel dan? Hier eens een offerte gehad voor 20 meter hemelsbreed, hoopte simpel te zijn, maar bleek wegens de regels een omleiding van bijna 80m bekabeling vereist waar ze op uitkwamen, uiteindelijk offerte van € 3.800. Particulier te veel uiteraard waar we hier ook wel wat andere redelijke opties hebben, maar bij elk half uur internet uitval ga je aan zo een bedrag toch eens rekenen... bij jou gelukkig toch ook iets van keuze, maar genoeg plekken met enkel DSL en geen Ziggo buiten dorpskernen.
Barre73
@OruBLMsFrl26 augustus 2022 22:34
Ik vermoed dat die 8 meter de dichtsbijzijnde aansluiting was. Maar een extra aansluiting moet worden gelegd vanuit een ondergronds distributiepunt. Aan de prijs te zien lag dat 500 meter verderop (30 euro per meter is een redelijke richtprijs).
Martin.Air @OruBLMsFrl26 augustus 2022 23:20
De wijkkast staat 1km verderop. Dus de straat moet overal open, vergunningen nodig, kabeltje erbij (die is nog best goedkoop) en klaar is kees.

Vandaar de frustratie van het meeleggen met de overburen, 6 maanden de aanvraag gedaan voordat ze daar mee begonnen. Meerdere keren achteraan gezeten, uiteindelijk 1 week nadat de overburen de aansluiting kregen: " Ja nee meneer, die aansluitingen liggen er al. U moet een eigen aansluiting helemaal zelf betalen".
Noresponse @Martin.Air27 augustus 2022 00:33
Ik heb nu zelf al 7 jaar koper op een locatie en die jaren drie maal geen internet gehad en in uren uitgedrukt is dat in totaal 9 uur over 61.000 uur dus super tevreden.. Bij die kabelboer ervoor waren we steeds niet bereikbaar (vaak te horen jullie zijn steeds in gesprek) en vaak viel het internet weg en toen toch maar overgestapt.
Verwijderd @Iblies26 augustus 2022 15:09
Hier op het platteland ligt glasvezel met afstanden tussen woningen tot een kilometer,
toch ligt er glasvezel.
Het laat zich daar makkelijker aanleggen dan in steden dorpen waar de stoepen vol liggen met kabels.
thunder7 @Blaze8526 augustus 2022 13:09
Daar zouden veel Freedom-klanten die nu noodgedwongen KPN spekken mee geholpen zijn idd.
Rembert @thunder726 augustus 2022 14:53
Tot voor kort zat ik in het kamp “mooi niet dat ik met deze absurde tarieven KPN ga spekken”. Klacht ingediend bij ACM, net als vele anderen dat deden.

De tarieven Freedom/Glaspoort verschillen nu nog maar nauwelijks met tarieven DSL. Ik wil (bij Freedom) nu wel gaan overstappen van DSL naar glas maar dan wel met een Fritzbox 5590 en de juiste SFP, en die set leveren ze (nog?) niet. Het moet nu met een 7590 en een media converter. Ik blijf denk ik nog maar even op DSL, dat werkt nog altijd goed sinds een halve meter kabel voor het ISRA-punt werd verwijderd want vergaan.
Ik ben er ook nog niet achter of Glaspoort XGS-PON of GPON heeft opgeleverd (Heemstede). Is voor hardware-keuze wel een cruciaal verschil.
Barre73
@Rembert26 augustus 2022 22:31
@Rembert :
XGS-PON.

[Reactie gewijzigd door Barre73 op 23 juli 2024 07:30]

beerse @thunder729 augustus 2022 17:19
Het zal mij benieuwen wat het met de prijzen gaat doen. Freedom is 1 van de providers die per glasverzel aanbieder de prijs bepaald: https://freedom.nl/diensten/internet
Sissors
@Blaze8526 augustus 2022 14:01
Ga je dan ook alle glasvezelinfrastructuur beheerders verplichten dezelfde functionaliteit te leveren? Als in, of een glasvezel provider DVB-C levert lijkt aan het netwerk te liggen, dus is niet volledig hun eigen keus. Ik ben heel blij dat ik dat iig wel heb.

Maar goed, je hebt een hele lijst wat VERPLICHT allemaal gedaan moet worden. Ik mis alleen het woordje "coax" hier. En bijvoorbeeld verder uitrollen van glasvezel is nodig hoor. Maar direct verplichten naar elk hutje in de middle of nowhere glasvezel uit te rollen? Dat gaat niet meest efficiente gebruik van beperkte middelen zijn.
Houtenklaas
@Sissors26 augustus 2022 16:16
DVB-C is oud denken. Je mag iedereen verplichten "open" te zijn EN laag 2 ethernet te leveren. Dat is vrij simpel te definiëren. 't Sneue is alleen dat het commerciële partijen zijn die daar helemaal geen belang bij hebben en die je ook niet kunt dwingen op dit moment. "Vrije marktwerking" was het toverwoord van weleer. Ik mis coax overigens totaal niet in dit rijtje. Coax leeft nog omdat het bestond. Dat heeft geen toekomst.
Sissors
@Houtenklaas26 augustus 2022 16:38
Maar op welke manier is het 'eerlijk' dat glasvezelboeren aan allerlei eisen moeten voldoen, waarbij de Tweaker waar ik op reageerde nog heel veel meer en veel strengere eisen wil. Terwijl Ziggo nergens aan hoeft te voldoen qua openstellen?

En zodra ze DVB over Ethernet implementeren (of iets soortgelijks), waardoor ik TV kan kijken zonder extra kastje, dan vind ik dat uiteraard ook helemaal prima. Hell zou prima via wifi moeten kunnen. Maar tot die tijd is DVB-C een prima oplossing. Al helemaal omdat ik nog Ziggo had liggen, dus coax uit ziggo, in glasvezel modem, alle TVs hebben weer signaal, zonder extra kastjes, zonder extra kosten, geen extra afstandsbedieningen nodig. Niet dat ik het doe, maar wil ik opnemen kan dat helemaal lokaal gebeuren. Hell volgens mij hoef ik alleen USB hardeschijf in mijn TV te steken en ik kan timeshifting doen. Allemaal onafhankelijk van mijn provider.

(En ik kan ook gewoon interactieve TV ook aanvragen als ik wel alleen een ethernet kabel heb liggen).
Houtenklaas
@Sissors26 augustus 2022 17:28
Vink, dat Ziggo de dans volledig ontspringt is ook mij een doorn in het oog. ACM had regelgeving gemaakt waar Ziggo aan moest voldoen, de rechter gaf er een streep doorheen en Ziggo haalde het dezelfde dag van hun website. Schande. Inmiddels bestaat er keurig converters die je coax hergebruikt voor standaard ethernet. Tuurlijk, kosten waar je niet op zit te wachten, maar we worden er allemaal echt beter van als er één standaard is die ethernet heet. Ziggo denkt nog steeds in oude 1:10 of nog erger standaarden waarbij de upload bar laag is, waar glas gewoon symmetrische bandbreedtes geeft. Het dikste Ziggo abo geeft hier 600Mb down en 40Mb up, bonded VDSL geeft me 200Mb down en 70Mb up. Glas is niet leverbaar, maar zou 1Gb up en down geven met nog toekomstperspectief.

Mijn vermoeden is dat de toekomst de randstad en interessante gebieden onder de grote jongens wordt verdeeld qua glas. Lokale initiatieven ontstaan in de periferie en worden na verloop van tijd bij de grote mannen ingelijfd omdat de locals het financieel niet meer trekken en de investeerders willen cashen. Rustig afwachten, dan is heel NL verglaasd. Dat gezegd hebbende, mijn bonded VDSL 200/70 lijntje biedt mij meer dan genoeg bandbreedte, 4 thuiswerkende/lerende gezinsleden, dat lukt prima. In die zin is "meer, meer, meer" ook maar een hype.
Groningerkoek @Blaze8526 augustus 2022 13:43
Gefeliciteerd, je hebt glasvezel zojuist veel duurder gemaakt.

In mijn beleving mag ergens in the middle of nowhere gaan wonen best met beperkingen komen. Daarnaast waarom zou elke lokale aanbieder verplicht door het hele land moeten aanleggen? Die hebben helemaal geen structuur om landelijk ondersteuning te bieden. Mag je als monteur vanuit Maastricht naar Sneek rijden omdat er 1 iemand daar bij jullie af wil nemen...

Sorry, maar ik vindt zo'n voorstel onzin.
Verwijderd @Groningerkoek26 augustus 2022 15:12
Wat een geklets,
als je zo gaat redeneren kom je werkelijk nergens,
in de buurt van een electriciteits centrale, windmolenpark, is het makkelijker, goedkoper om een aansluiting aan te leggen dan tientallen kilometers verder.
Groningerkoek @Verwijderd26 augustus 2022 17:49
Nee, lekker de gemeenschap laten betalen voor je voorzieningen als je midden in het bos wil gaan wonen, daar worden we blij van.
Verwijderd @Groningerkoek26 augustus 2022 18:56
Je kunt er over ouwehoeren tot je een ons weegt,
vraag dat aan de lui die overal aan meebetalen voor dingen waar ze geen gebruik van kunnen maken, omdat bepaalde voorzieningen niet in hun regio zijn.
Wat betaald een watersporter voor de waterwegen, sluizen en alles wat daar bij komt kijken, niks, helemaal niks.
Is een simpel voorbeeld wat jij ook wel begrijpt,
zo zijn tig andere te noemen, fietsers idem.
Justevo @Blaze8526 augustus 2022 13:17
Het is een groot drama om hier glasvezel aangelegd te krijgen. Alle bedrijven en onderaannamers praten langs elkaar heen, niet de juiste papieren en niemand weet eigenlijk hoe of wat. Met als conclusie dat er al een jaar helemaal niks gebeurt. Je kan blijven mailen of bellen, maar het haalt niets uit.

Het is gewoon diep triest.
OruBLMsFrl @Justevo26 augustus 2022 18:12
In Rotterdam zo zelfs al meerdere partijen met allemaal communicatie dat ze Rotterdam wel gingen verglazen, maar die uiteindelijk helemaal niets hebben opgeleverd, gevolg is jaren vertraging op het geheel. Vandaag zijn er maar een handjevol buurten met werkende glasvezelaansluitingen en dat is haast allemaal nieuwbouw. Bestaande bouw verglazen is pas recent en in slechts een paar wijken bezig. Zal nog zeker 5 jaar duren eer ze een beetje compleet zijn hier.
Andros
@Blaze8526 augustus 2022 13:44
Je hoeft niet "verplichten" in hoofdletters te schrijven, we begrijpen je zo ook wel. Tevens vonden we het vroeger schijnbaar een goed idee om deze infrastructuur aan de markt over te laten, dat zou immers concurrentie bevorderen, ontwikkelingen versnellen en de prijzen doen dalen terwijl de kosten voor de belastingbetaler ook laag tot nihil zijn.

Wat jij voorstelt is die hele geprivatiseerde markt weer terug nationaliseren en gemaakte investeringen teniet doen. Wat denk jij hoe die bedrijven en mensen reageren wiens investeringen je af wil pakken? Denk jij dat er dan ooit nog een (al dan niet buitenlandse) partij durft te investeren in een Nederlands telecom netwerk?
djiwie @Blaze8526 augustus 2022 15:01
Wat een vreemde redenering. Wil je dan ook elke vorm van concurrentie en innovatie tegenwerken? En wie verplicht je dan om in the middle of nowhere glasvezel te installeren? KPN, ODF, Delta of een andere partij?

En wie definieer je als "alle providers"? Er zijn heel veel regionale providers die er bewust voor kiezen om niet in het hele land apparatuur neer te zetten.
Thrizian @Blaze8526 augustus 2022 14:09
Ik denk dat jij onderschat wat de kosten zijn voor een kanaalboring wanneer iemand aan de andere kant van een 10 meter breed kanaal woont, Omdat deze persoon net buiten de bebouwde kom woont En ook nog aan de andere kant van een kanaal.

Dan opt ik er liever voor om zo iemand gewoon van starlink te voorzien. Scheelt mijn portomonee minimaal 60.000(prijzen zoals deze in 10 jaar geleden waren) Dus zal nu wel aanzienlijk meer zijn.
The_Woesh @Blaze8526 augustus 2022 14:44
Glasvezel is geen recht op zich en ik zie ook niet direct waarom het noodzakelijk zou zijn? Alternatieven zijn er genoeg en voor de huizen waar geen breedband was kan je nu met starlink. Ik denk dat er voldoende concurrentie is op de breedband internet markt.

Je ziet ook dat, dankzij de concurrentie van glas de snelheden op DSL en Kabel flink zijn gestegen.
Door overal glas te verplichten beperk je alles to 1 type verbinding.
Houtenklaas
@Blaze8526 augustus 2022 16:13
Wellicht is het je ontgaan dat de Telco infrastructuur begin jaren 90 van de vorige eeuw op de open markt is gezet. De huidige partijen hebben winst als prioriteit. Ook al snap ik uitstekend wat je zegt, waarom zouden ze in een verliesgevende wijk investeren? Daarnaast heeft ACM iets te melden over prijzen, concurrentie en zo. Die exclusiviteit van T-Mobile op ODF is iets waar ze wat van mogen zeggen, maar als niemand iets aanlegt in Pannekoekeveen, dan mag ACM daar helemaal niks van vinden.

Dat dit nooit had mogen plaatsvinden, helemaal eens. Maar "berouw komt na de zonde" zei oma altijd.
angerfist-yentl 26 augustus 2022 12:44
Ik heb hier ook glaspoort aansluiting zitten sinds april.
Maar ga niet overstappen, het is gewoon weg te duur
35 euro voor 6 maanden (daarna 49 euro) voor 50/50mbit via KPN. (504 euro per jaar)
(En dan moet ik ook nog mijn mobiel abonnement regelen voor 96 euro per jaar om op het zelfde bedrag te komen)

Betaal nu 25 euro (incl 25 euro mobiel) voor 100mbit/30mbit DSL en onbeperkt op via mobiel.
Maar wat ik begrijp word dit volgend jaar uitgezet en moet ik wel overstappen maar die prijzen ga ik dus echt niet doen en vind 30mbit upload voldoende maar 50mbit download te laag. T-Mobile levert niet via glaspoort en wat ik begreep is dat best logisch als je ziet wat Wholesale er voor vraagt.
DJMaze @angerfist-yentl26 augustus 2022 12:53
Hier zou glasvezel komen van bedrijf X.
Vervolgens roept Glaspoort dat ze starten met aanleg.
Bedrijf X ziet dat het niet rendabel is en trekt zich terug.
Berg oostblokkers in de wijk die als beunhazen snel dat glas overal uitrollen.

Ligt hier nu tot de gevel, maar je begrijpt dat ik deze kamikaze actie en de hoge prijs van KPN GPON niet ga accepteren.
Voorlopig blijf ik bij Ziggo.
Barre73
@DJMaze26 augustus 2022 13:02
En jij denkt echt dat Glaspoort ineens op stel en sprong besloot aan te leggen? Dat was ook al meer dan een jaar vooraf bedacht hoor. Dat soort projecten kan je niet binnen ene paar maanden opgestart hebben. Zeker niet in de huidige markt waar aannemers voor jaren aan werk hebben vastgelegd.

En bedrijf X zou dezelfde oostblokkers hebben ingehuurd hoor. Er zijn maar een beperkt aantal hoofdaannemers die deze netwerken aanleggen en ze gebruiken allemaal dezelfde onderaannemers.

En de prijs van KPN XGS-PON (GPON wordt al niet meer aangeboden) is misschien te hoog maar als je inderdaad glaspoort hebt, kijk dan eens bij Freedom: 49 euro voor 1 Gbit via Glaspoort netwerken....
Lennyz @Barre7326 augustus 2022 13:37
Ja dat doet Glaspoort op stel en sprong. Het gaat ongeveer zo:

1. KPN/Glaspoort geeft aan geen glasvezel aan te leggen in een gebied;
2. Een lokale partij springt in het gat en voert campagne om genoeg (vrijblijvende) aanmeldingen te krijgen zodat aanleg rendabel wordt.
3. Op het moment dat de lokale partij groen ligt geeft dat de aanleg doorgaat, gaat KPN/Glaspoort opeens ook glasvezel aanleggen.
4. Vaak haakt de lokale partij dan af. Als dat niet gebeurt dan gaat KPN/Glaspoort net onder de prijs van de lokale aanbieder zitten

Het is echt machtsmisbruik ten top.
kodak
@Lennyz26 augustus 2022 16:44
Dat gaat net zo goed vaak niet op. Er zijn ook grote gebieden waar de afgelopen tijd een concurrent glasvezel heeft uitgerold en kpn/glaspoort nog steeds niets heeft willen doen. Dat heet eerder dus gewone concurrentie.
Barre73
@Lennyz26 augustus 2022 21:37
Wat een totale onzin.... De planning van zowel KPN Netwerk als Glaspoort ligt nu al vast tot 2025. En dat is al sinds 2020.
En geloof me, ik kan het weten.
HenryCollers @Barre7327 augustus 2022 08:17
Bron? "Trust me bro"
Barre73
@HenryCollers27 augustus 2022 10:29
Bron? Mijn dagelijkse werk...
Lennyz @Barre736 september 2022 08:42
Ja en een planning wijzigt nooit? Als glaspoort een lokale concurrent kan wegdrukken uit de markt dan laten jullie dat niet na. Flyers rondbrengen waar leugens op staan om maar abbonees te vermelden, het netwerk van de concurrent beschadigen als jullie de gleuf weer opengraven. Lekker bedrijf werk je bij.

Zie mijn reactie hieronder.

Lennyz in 'ACM maakt bindende afspraak met KPN en Glaspoort over toegangstarieven glasvezel'
Catorce @Lennyz6 september 2022 07:50
Wat een volslagen onwaarheid. Je observeert een uitkomst en interpreteert wat het proces er achter is, allemaal met een extreem kleine sample size.

Wat @Barre73 zegt klopt 100%
Lennyz @Catorce6 september 2022 08:38
Volslagen onwaarheid? Glaspoort had geen enkel plan om glasvezel aan te leggen. Het enige dat ze continue geprobeerd hebben is om lokale partijen buiten de deur te houden

Op het moment dat alle marketingcampagnes door de lokale partijen waar uitgevoerd en er voldoende draagvlak bleek kwam Glaspoort in aktie.

https://www.raadvanstate....svezel%20hollands%20kroon


Zie kijk bijvoorbeeld eens in de nieuwsartikelen van de NHD:

https://m.noordhollandsda...e=all&datestart=&dateend=


Ben je werkzaam bij Glaspoort dat je zo hard roept dat het niet waar is?
Catorce @Lennyz6 september 2022 13:17
Nee, ben er niet werkzaam. Ken wel goed hoe het er praktischerwijs binnen aan toe gaat bij bijvoorbeeld KPN en andere glasvezelboeren.

De uitrol gaat niet over een nacht ijs, zeker niet als het gaat om een business plan dat aan een externe investeerder is verkocht. Dan heb je alle gebieden, inclusief inschattingen wat betreft hoeveel huizen in welk gebied uitgerold worden, al in een plan staan. Ook als dat is over 2-3-4-5 jaar pas. het is dus écht niet zo dat een partij als Glaspoort in dezen om zich heen kijkt, ziet dat ergens een lokaal initiatief loopt, en vervolgens bouwcapaciteit die kant op schuift terwijl dat nooit in het plan stond. En dat lijkt nu net wat jij wel tracht te beweren? Als dat niet zo is: mea culpa, maar dan snap ik niet wat je wel bedoelt...
Clubbtraxx @Lennyz15 september 2022 21:32
Helemaal eens met wat Lennyz zegt, ook in Amstelveen ging het *precies* zo.
KPN in geen velden of wegen te bekennen, nee we gaan geen glas aanleggen maar upgraden de DSL wijkkasten etc etc. 3e partij gaat aan de slag en zodra die willen beginnen komt KPN/Glaspoort ff de boel verglazen en initiatief 3e partij de nek omgedraaid. Puur machtsmisbruik van kapitaalkrachtige partij die de kleintjes het 'vuile' werk laat opknappen en er vervolgens zelf de vruchten van plukt.
Napo @Barre7326 augustus 2022 14:28
Dat is nogal afhankelijk van de regio waar je woont kijkende naar hun tabel. In de juiste regio zou het voordeliger zijn dan concurenten in andere weer duurder.
Rembert @DJMaze26 augustus 2022 14:58
Exact wat in Heemstede ook is gebeurd. De gemeente meermalen geïnformeerd dat de ontwikkeling niet in het belang zou zijn van de burgers, met name doordat die provider X in feite is verjaagd. Suggestie aan de hand gedaan om beide netwerken dan gelijktijdig aan te leggen maar daar wilde de gemeente niets van horen.
De oostblokkers beschrijf je als beunhazen, maar wel respect: ze werkten keihard, lange dagen, ook met kou en regen en lieten de stoepen netter achter dan ze oorspronkelijk waren.
DJMaze @Rembert26 augustus 2022 15:39
Hier zijn de stoepen niet netjes.
Alles ligt scheef en mijn oma van 101 kan niet meer zonder te struikelen naar buiten.
De glasvezel ligt ongeveer maar 15cm diep in mijn tuin.
Lange dagen maken ze hier niet, maar dat is begrijpelijk met de huidige hitte.

Hangt er blijkbaar een beetje vanaf welke personen het zijn dan.
Pietervs @DJMaze26 augustus 2022 13:02
Die "berg oostblokkers" werkten gewoon in opdracht van Glaspoort: voor niks gaat de zon op en zij zullen die uitrol echt niet gedaan hebben als ze er niet voor betaald hadden gekregen.

De aanleg van de aansluiting in je huis is gratis. Dus dat is alvast mooi: als die aansluiting er is, kun je Ziggo en KPN (of Glaspoort) tegen elkaar uitspelen om zo lagere maandlasten te krijgen. Of je neemt een jaartje glasvezel tegen een actietarief, waarna Ziggo je ongetwijfeld een aanbod zal doen en je daar weer een jaartje onder de pannen bent. Enige waar je rekening mee moet houden is dat je emailadres verandert, tenzij je die via (bijvoorbeeld) een Hotmail of Gmail laat lopen :)
Barre73
@angerfist-yentl26 augustus 2022 12:53
Glaspoort heeft zijn eigen prijzen die lager zijn van die van KPN Wholesale. Dus dat T-Mobile niet levert via Glaspoort komt niet daardoor. Het komt simpelweg omdat ze nog geen overeenkomst hebben afgesloten.
ELD @angerfist-yentl26 augustus 2022 12:57
Je kunt ook een round robin doen bij de vele aanbieders op glas, dsl en kabel. Heb je elk jaar veel korting , maar ook veel gedoe.
Th_mas @angerfist-yentl26 augustus 2022 14:21
Bij mij ligt volgens KPN glasvezel, alleen woon ik op de tweede verdieping en ligt het glasvezel op de begane grond. Mijn onderbuurman is een zeer asociaal persoon die geen woord Nederlands spreekt, dus een afspraak maken om te gaan boren in zijn woning zit er niet in. Vervolgens is KPN te beroerd om mij een alternatief via DSL aan te bieden. Aan de telefoon krijg ik te horen dat ik dan maar naar Ziggo moet, via de satelliet.

Echt een vooruitgang zeg, glasvezel!
Somoghi @Th_mas26 augustus 2022 14:53
Als je huurt kun je de verhuurder eens vragen, zit je gekocht dan misschien de vve?
uiltje @Somoghi26 augustus 2022 20:22
Dit is iets wat geen persoon je kan weigeren, dus aangeven dat je in je recht staat en dat hij je hierin moet faciliteren. Maar ik zou dat pas doen nadat je de andere opties hierboven hebt geprobeerd.
Mijzelf @angerfist-yentl26 augustus 2022 14:04
Betaal nu 25 euro voor 100mbit/30mbit DSL
Weet je het zeker? Vergeet je niet de 9 euro lijnhuur die je provider aan KPN moet betalen?

Verder ben ik het met je eens. De prijs de KPN vraagt voor een glasabonnement is te hoog als je kijkt wat je krijgt, in vergelijking met een goede DSL verbinding.
Tundreq 26 augustus 2022 12:44
Hopelijk worden de tarieven dan wat beter, ik moet namelijk 1,5 keer meer betalen voor dezelfde snelheid over glas dan via vdsl.
The Zep Man
@Tundreq26 augustus 2022 12:54
Heb je niet meer uploadsnelheid met FttH?
Tundreq @The Zep Man26 augustus 2022 13:43
Ik heb nu 100/30 en met glas zelfs 100/10

Dus echt een beroerd aanbod, toevallig deze week nog een "aanbieding" van KPN gekregen. Ik overwoog om ze op te bellen om te vragen of ze de lijn nog willen terugverdienen en dat ze een goed bod konden doen.

Helaas hier nog geen tijd voor gehad maar ik heb tevens al gekeken of ik de lijn weer kan laten weghalen. En dat is mogelijk.

Misschien als het hun alleen maar geld gaat kosten voor aanleg en afbreken dat ze nog met een goed tarief gaan komen.
krakendmodem
@Tundreq26 augustus 2022 20:42
Bij welke provider is dit? 100/10 op glas?

Technisch gezien worden er bij KPN WBA dezelfde profielen gebruikt, of je nu glas gebruikt of DSL.. Dus 100/30 op dsl is dit ook op glasvezel het geval. De snelheid blijft dus minimaal hetzelfde.

Dat was hier namelijk met glas ook het geval. Sterker nog, onze 50/10 dsl ging naar 70/30 voor dezelfde prijs. (50Mb KPN abonnement maar dsl ging hier niet harder dan 50).
Tundreq @krakendmodem27 augustus 2022 17:35
KPN over glas 100/10 45 euro per maand
Mijn huidige is T-Mobile 100/30 VDSL 30,00 per maand
krakendmodem
@Tundreq27 augustus 2022 18:32
KPN op glas is tegenwoordig al weer enkele jaren 100/100. (En in de praktijk is het hier bij mij 120 down en 180up).

Oude glas-abonnementen hadden 100/10 (prakijk was dit ook 100/30). Migraties van dsl naar glas, afhankelijk van abonnement minimaal 30Mb upload. Door de inrichting van de KPN WBA profielen is het altijd maximaal 30Mb upload op DSL en met een migratie naar glas blijft hetzelfde profiel gehandhaafd en daarbij dezelfde snelheid.

100/10 is overigens de theoretische contractsnelheid. In de praktijk ligt die ook bij KPN op 100/30.
Wouterie @Tundreq26 augustus 2022 12:57
Dat heb ik hier dus ook. Ik ziet hier op VDSL met pair bonding en haal hele leuke snelheden voor een nog veel leukere prijs. Zo nu en dan belt er weer eens iemand op of aan met een 'mooi voorstel' maar zodra ik mijn snelheden en prijzen vertel dan druipen ze af.
W1ck1e 26 augustus 2022 13:25
APG is de pensioenuitvoerder ...
https://www.glaspoort.nl/over-ons/
en beheert (onder andere) het geld van het ABP pensioenfonds
raven22 26 augustus 2022 13:33
ik zit via Glasdraad bij RapidXS, €39,50 voor 1Gb up en down.
Verwijderd 26 augustus 2022 13:45
Dat doet de KPN al tientallen jaren en hier is zo ook een lokaal initiatief om het zeep geholpen. Dat was nog in het ADSL tijdperk. De haat voor de KPN is sindsdien nooit meer weggegaan.
laurxp 26 augustus 2022 13:53
Tijd om, net als bij stroom en gas, de transporteur los te koppelen van de leverancier.

Ik heb jarenlang in een appartment gezeten met glasvezel van de wooncorporatie. 100/100 voor een tientje per maand, en nooooit problemen gehad. UTP aansluitpunt in de muur, stekkertje er in, en het werkt.
Mijn huidige woning was €30 voor 100/100 of €40 voor 1000/1000: €100 aan aansluitkosten, drie keer een monteur aan de deur, keer of 10 moeten bellen, en meer dan een maand storing gehad in de eerste drie maanden. Inmiddels werkt het acceptabel, maar godsamme wat hebben ze er een zooitje van gemaakt.

Volgens mij leven we ondertussen wel redelijk in een maatschappij waar internet haast net zo belangrijk is als electriciteit of stromend water. Waarom laten we de aanleg van zulke cruciale infrastructuur nog steeds over aan beunhazende prijsvechters?
Drardollan 26 augustus 2022 14:04
Ik vind dit altijd zo gek. KPN wordt elke keer door de ACM gedwongen om hun netwerk open te stellen voor andere partijen. Maar andere partijen, die worden nooit gedwongen en houden hun netwerken al jaren gesloten. Ik denk daarbij aan een Ziggo. Elke keer is de KPN om een of andere reden aan de beurt om gedwongen te worden.

Mijn inziens moeten, net als @laurxp aangeeft, de infra los gekoppeld worden van de internet leverancier. Zorg dat elk huishouden in NL een glasvezel krijgt en laat internet leveranciers die kabels huren en hun diensten aanbieden.
daanb14 @Drardollan26 augustus 2022 14:27
Helemaal mee eens! In e-fibergebied is er veel keuze voor serieus lage prijzen. 1 Gigabit voor €40 per maand bij Glasnet of Tweak is erg prettig. Een gezonde markt biedt een gelijk speelveld met gelijke voorwaarden voor alle deelnemers.
Barre73
@Drardollan26 augustus 2022 22:40
Dat heet Aanmerkelijke Markt Macht. En de Telecomwet stelt dat maar 1 partij die kan hebben en die moet worden gereguleerd. Toen ACM probeerde ook Ziggo te reguleren werd uiteindelijk alle regulering door de rechter vernietigd en moest de ACM opnieuw beginnen.

Maar dit keer ging het anders. KPN zag aankomen dat de ACM opnieuw een verplichting zou vaststellen en om dat voor te zijn hebben ze zelf dit voorstel gemaakt en ingediend. En de ACM is daar in mee gegaan.
Bruin Poeper 26 augustus 2022 14:09
De ACM concludeert op basis van financiële cijfers dat de telecomaanbieders die gebruik maken van de toegezegde tarieven voor lokale netwerktoegang aan nieuwe klanten breedbanddiensten via glasvezel kunnen aanbieden voor vergelijkbare prijzen als breedbanddiensten via koper.

Ik ben benieuwd: heb nu internet-only ADSL van Tele2/(T-mobile) á €25/mnd.
Minus de meerkosten voor stroom bij glas (€2/mnd) verwacht ik straks een vergelijkbaar glastarief van €23/mnd.
Sliderhome @Bruin Poeper26 augustus 2022 18:47
@Bruin Poeper

Hoe kom je aan stroomkosten van 2 euro?

Beide gebruiken elekciteit
Bij dsl, de dsl chip
Bij glas, de media converter.

Zal niet veel verschillen van elkaar.

En waarom moet die van de abonnementen kosten?
Bruin Poeper @Sliderhome26 augustus 2022 22:42
Ik gebruik nu bij ADSL 1 modem/router.

Bij glas moet ik een extra kastje+voeding gebruiken om het glas signaal naar electrisch om te zetten, zodat de router het kan gebruiken.
Het is het zwarte kastje wat de monteur hier in zijn hand houdt.
Dat kastje vraagt 4W, en die komt uit een voeding van 6W met een rendement van ~67%.
Dat kost me ~€2/mnd extra bij een stroomprijs van €0,45/kWh.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 23 juli 2024 07:30]


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