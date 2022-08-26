ACM maakt bindende afspraak met KPN en Glaspoort over toegangstarieven glasvezel

KPN en Glaspoort verlagen hun tarieven voor wholesaletoegang tot hun netwerk. Dat hebben ze vastgelegd in afspraken met de Autoriteit Consument en Markt. Dat moet de concurrentiepositie van virtuele providers op de netwerken van deze twee partijen stimuleren.

De afspraken gaan per direct in en gelden tot en met 2030. KPN en Glaspoort, een joint venture tussen KPN en pensioenfonds APG, kunnen er niet onderuit; de ACM verklaart de afspraken bindend. Geheel verrassend is dat niet; de ACM stelde in april van dit jaar al dat het voorstel van KPN 'goed is voor de concurrentie'.

Dat ontwerpbesluit op basis van de voorstellen van KPN en Glaspoort werd ter consultatie eerst nog bij marktpartijen gelegd. Volgens de ACM reageerden telecomaanbieders kritisch op dat voorstel, waarna KPN en Glaspoort een nieuw voorstel deden. Daarin is vastgelegd dat 'de tarieven voor de toegangsvormen [...] nu in alle situaties daadwerkelijk dalen'. Dat wordt een daling van 10 tot 50 procent, 'afhankelijk van het type toegang'.

Verder is de indexering van de toegangstarieven gematigd, waardoor 'deze slechts in beperkte mate de huidige hoge inflatie volgt'. De verlaagde tarieven moeten zich uiteraard ook vertalen naar lagere tarieven voor consumenten; het model van de ACM komt uit op een geschatte besparing voor alle Nederlandse huishoudens van 230 miljoen euro per jaar. Ook moet de hoogte van het tarief er toch voor zorgen dat er 'ruimte blijft voor rendabele investeringen in glasvezel door KPN, Glaspoort en andere netwerkpartijen'.