ACM: voorstel van KPN om huur glasvezel te verlagen is goed voor concurrentie

Het voorstel van KPN om de huur te verlagen om van zijn glasvezelnetwerken gebruik te kunnen maken, leidt volgens toezichthouder ACM tot meer concurrentie op prijs en snelheid. Huishoudens zouden daarvan kunnen profiteren.

De Autoriteit Consument & Markt heeft het tariefvoorstel van KPN doorgerekend en komt tot een besparing voor huishoudens die kan oplopen tot 200 miljoen euro per jaar in 2026. De verdere toezeggingen van KPN voor het aanbod om van zijn glasvezelnetwerken gebruik te mogen maken, stelt alternatieve aanbieders volgens de ACM in staat 'om consumenten alle internetsnelheden te bieden tegen concurrerende tarieven'. Dat stelt de toezichthouder in zijn ontwerpbesluit over KPN's voorstel, dat ter consultatie wordt voorgelegd aan marktpartijen.

Aanbieders van glasvezeldiensten kunnen zo van de netwerken van KPN en Glaspoort, een joint venture van KPN en APG, gebruikmaken en zich volgens ACM voldoende onderscheiden van het aanbod van KPN en VodafoneZiggo. "Daardoor kunnen huishoudens profiteren van meer concurrentie tussen telecomaanbieders, die naar verwachting leidt tot lagere tarieven, een ruimere keuze in het aanbod en een betere kwaliteit van dienstverlening", aldus ACM.

KPN stelde vorige week voor om het tarief van zijn odf-aanbod gelijk te trekken en te verlagen van 18,56 euro naar 16,56 euro per lijn. Bij odf huren providers alleen het glasvezeldeel van de straatkast naar de woning. Daarnaast stelde KPN voor om de vula-tarieven te verlagen met 10 à 30 procent. Bij vula gaat het om virtueel ontbundelde toegang naar bepaalde type straatkasten voor alternatieve aanbieders. Het voorstel van KPN geldt voor acht jaar. Marktpartijen hebben zes weken om te reageren op het ontwerpbesluit van ACM, daarna kan de toezichthouder de toezeggingen bindend verklaren.

De belangenbehartiger van bedrijven die breedbanknetwerken aanleggen, NLConnect, liet zich vorige week kritisch uit over KPN's voorstel. Volgens de organisatie vraagt KPN onder andere een te hoog eenmalig bedrag voor het aansluiten van nieuwe klanten, en staat daar niets over in het voorstel.