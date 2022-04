'Kwaadwillenden knipten glasvezelkabels Frankrijk op diverse plaatsen door'

De verstoring in internetdiensten in Frankrijk woensdag was vermoedelijk te wijten aan een aanval op glasvezelkabels in het land. Op diverse plekken was sprake van kabelbreuk, zo zegt de minister voor digitale zaken van het land.

De minister spreekt over 'kabelbreuken' die hebben geleid tot verstoringen in het vaste en mobiele netwerk. Provider Free heeft het over 'meerdere handelingen met kwade intenties' die ten grondslag liggen aan de internetverstoringen. Het is onbekend wie de kabelbreuken heeft veroorzaakt en waarom. De kabelbreuken vonden plaats rond Parijs en Lyon.

Om de kabels te herstellen is naar verluidt het opnieuw solderen van tienduizenden glasvezelkabels nodig, omdat de kabel aan beide kanten is doorgesneden. Dat wijst op opzet. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een grote, gecoördineerde aanval is uitgevoerd op glasvezelkabels in een Europees land. De verstoring leidde tot trager internet in veel Franse steden. Een aantal klanten kon helemaal niet online, maar het is onbekend om hoeveel mensen het gaat.