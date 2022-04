'Elon Musk-trolls doxen Twitter-medewerkers'

Trolls die gelinkt zijn aan Tesla- en SpaceX-voorman Elon Musk, zetten volgens Platformer ongevraagd privégegevens van Twitter-medewerkers online. Deze vorm van intimidatie, doxing, volgt na de overeenstemming van Musk om Twitter over te nemen eerder deze week.

De doxing volgt op antwoorden op tweets van Musk of medewerkers die openlijk zeggen na de overname op zoek te gaan naar een nieuwe baan, meldt Platformer. Auteur Casey Newton, die al jaren schrijft over online platforms en veel bronnen heeft binnen bedrijven, schrijft dat het gaat om minimaal 'een dozijn' medewerkers. Twitter heeft in totaal duizenden medewerkers.

De doxing door trolls volgt na overeenstemming voor de overname van Twitter door Musk eerder deze week. Musk heeft in tweets deze week ook al kritiek geuit op onder meerdere topmensen van Twitter. Dat is ongebruikelijk, omdat hij ze als nieuwe eigenaar zou kunnen ontslaan als de overname rond is. De plannen van Musk voor lossere moderatie op Twitter konden ook al rekenen op kritiek vanuit de EU.

Musk koopt Twitter voor ongeveer 41 miljard euro. Het is nog onbekend wat hij precies wil met het platform, behalve dat hij de moderatieregels wil versoepelen en spambots wil uitbannen. Musk is momenteel directeur van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX.