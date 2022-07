Minister stuurt wetsvoorstel dat doxing strafbaar moet maken naar Tweede Kamer

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft een wetsvoorstel dat doxing strafbaar moet stellen, naar de Tweede Kamer gestuurd. Onder het wetsvoorstel kunnen mensen die zich schuldig maken aan doxing, maximaal een jaar celstraf krijgen.

Onder het wetsvoorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden wordt het strafbaar om persoonsgegevens te gebruiken om iemand te intimideren. De minister noemt als voorbeeld het delen van iemands thuisadres in een chatgroep, waarna iemand thuis wordt geïntimideerd. Een ander voorbeeld is dat op een forum een foto en telefoonnummer van een ex worden gedeeld, met het doel om die ex bang te maken.

Niet alleen daders vallen onder de wet. In het voorstel wordt ook gesproken over faciliterende partijen zoals internetplatforms. Als blijkt dat iemand met een bericht wordt gedoxt, dan moet het platform die content bijvoorbeeld verwijderen of ontoegankelijk maken. Journalisten en klokkenluiders 'die te goeder trouw' persoonsgegevens openbaren, vallen niet onder het voorstel.

Iemand die identificerende persoonsgegevens van een ander verspreidt met het doel om die ander bang te maken of te hinderen, of met het doel dit door een ander te laten doen, kan onder het wetsvoorstel maximaal een jaar de gevangenis in. Een geldboete van maximaal 9000 euro kan ook. Slachtoffers kunnen daarnaast civiele procedures starten waarin schadevergoedingen en het verwijderen van de content geëist kunnen worden. Het wetsvoorstel is in februari voor advies naar de Raad van State gestuurd.