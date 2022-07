Staatssecretaris: We moeten in nieuwe wetten nadrukkelijk stilstaan bij privacy

Het Nederlandse Rijk gaat zich de komende jaren nadrukkelijker richten op privacy en cyberveiligheid. Dat is de strekking van de nieuwste prioriteiten binnen de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening, die de overheid de I-strategie noemt.

Bij het maken van nieuwe wetten en regels moeten ministeries en uitvoeringsorganisaties volgens staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Van Huffelen 'nadrukkelijk stilstaan' bij informatiebeveiliging en privacy. De ministerraad heeft hiermee ingestemd en concentreert zich nu vooral op drie speerpunten van de overkoepelende I-strategie.

De hoofdprioriteit is volgens Van Huffelen om bij het formuleren van nieuwe wetten 'in een vroeg stadium de kansen en risico’s van digitalisering en informatievoorziening' in kaart te brengen. Daarnaast gaat de overheid zich de komende jaren meer richten op moderne toepassingen als 'hybride werken, cloud-toepassingen, toename van digitale criminaliteit en geopolitieke ontwikkelingen'. Dit zou de digitale weerbaarheid van het Rijk versterken, met een verkleind risico op het uitvallen van systemen of grote datalekken.

Ook wil de staatssecretaris dat 'jong digitaal talent' verleid wordt om bij de overheid te gaan werken. Vanwege een krapte op de arbeidsmarkt zou het aantrekken van nieuwe werknemers en het behouden van ervaren werkkrachten nu een hogere prioriteit verdienen.

De 'nieuwe' speerpunten maken onderdeel uit van de I-strategie van het Kabinet; een overkoepelende inzet op digitalisering, cyberveiligheid, privacy en nieuwe toepassingen van technologie. Het zijn dus geen nieuwe beloftes of denkwijzen, maar meer een toegespitste strategie voor de overheid tijdens de huidige regeringsperiode.

Van Huffelen stelt: "We moeten meer en beter inspelen op digitale ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Door eerder, vaker en met meer expertise naar wetten en regels te kijken, willen we de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren en ons tegelijkertijd wapenen tegen risico’s." De D66-politica wijdde in een eerder interview met Tweakers al uitgebreid uit over de rol van technologie binnen de hedendaagse samenleving.