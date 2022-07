Nederlandse politie krijgt app om vingerafdrukken met database te vergelijken

De Nederlandse politie krijgt een telefoonapp waarmee aangetroffen sporen op een plaats delict meteen met de Havank-database vergeleken kunnen worden. Voorheen duurde het een week voor die vergelijking gemaakt kon worden.

Met de app kunnen forensisch rechercheurs vingerafdrukken fotograferen en direct met de Havank-database vergelijken. In die database zitten vingerafdrukken van 1,5 miljoen verdachten die ooit zijn verdacht van een ernstig delict of die zich weigerden te identificeren. Experts kunnen daarnaast op afstand meekijken met de vingerafdrukken die de rechercheurs maken en aanwijzingen geven. "Dat verbetert de kwaliteit van de veilligestelde sporen en de kans op een match", schrijft de politie.

De app is onderdeel van een vernieuwing van Havank. Havank staat voor Het Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie en wordt sinds 1989 door de politie gebruikt. Deze zegt de software en hardware van Havankt compleet te hebben vernieuwd. Met het systeem kan de politie met minder materiaal 'toch een solide sporenvergelijking maken'. Daarnaast is het nieuwe systeem nauwkeuriger.

In het nieuwe Havank-systeem, genaamd Havank 4, staan vingerafdrukken van zo'n anderhalf miljoen verdachten en veroordeelden. Jaarlijks worden er zo'n 150.000 vingerafdrukken ingevoerd en gecontroleerd, waarvan veertig procent nieuw voor Havank is. Ieder jaar worden achtduizend vingerafdrukken bij plaats delicten vergeleken met de vingerafdrukken in Havank. Bij twintig tot vijfentwintig procent wordt de persoon van wie de vingerafdrukken zijn, daadwerkelijk gevonden.

Staat die persoon niet in Havank, dan kan de politie zoeken in databanken van twintig EU-landen. 'Binnenkort' moet de VS daarbij komen. Deze samenwerking was in 2018 aangekondigd. De politie benadrukt privacy bij vingerafdrukken belangrijk te vinden. Vingerafdrukken van mensen die geen verdachten meer zijn, worden bijvoorbeeld gewist. Daarnaast kijken drie experts naar vingerafdrukken voor er conclusies worden getrokken, schrijft de politie.