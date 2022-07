Topman Huawei: zonder Amerikaans handelsverbod waren wij en Apple de grootsten

Een topman van Huawei heeft gezegd dat het Chinese bedrijf samen met Apple een van de twee grootste smartphonefabrikanten ter wereld zou kunnen worden. Dat dit niet zo is, komt volgens de man wegens het Amerikaanse handelsverbod dat in 2019 werd uitgevaardigd.

"Als de VS niet zou ingrijpen, en ons niet zou onderdrukken, zouden Huawei en Apple de grootste smartphonefabrikanten ter wereld kunnen zijn", stelde Yu Chengdong volgens het Chinese ITHome tijdens een autobeurs in de Chinese stad Wuhan. De man verwees ook naar concurrent Samsung en zei naar verluidt dat het Zuid-Koreaanse bedrijf een kleinere speler is omdat die zijn toestellen voornamelijk in de Verenigde Staten en Zuid-Korea verkoopt. Chengdong zei overigens dat Huawei voorlopig enkel toestellen met 4g-connectiviteit kan verkopen wegens het Amerikaanse handelsverbod. Huawei introduceerde begin dit jaar de P50 Pro en vouwbare P50 Pocket in Nederland, twee toestellen zonder 5g.

De Amerikaanse overheid legde in mei 2019 een handelsverbod op aan het Chinese bedrijf en zeventig andere ondernemingen die aan Huawei gelinkt zijn. Het bedrijf kwam hierdoor op de entity list te staan. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump meende dat Huawei een bedreiging kon vormen voor de nationale veiligheid van de VS mede omdat het apparatuur voor 5g-netwerken in de VS leverde en Huawei hierdoor een strategisch sterke positie kon innemen.

Door het handelsverbod wordt het Amerikaanse bedrijven onmogelijk gemaakt om zaken te doen met Huawei, maar de Amerikaanse overheid leverde intussen wel licenties aan ondernemingen om zaken te blijven doen met Huawei. Zo kreeg Microsoft een licentie om Windows te blijven leveren voor computers. Google kreeg nog geen licentie en zag zich genoodzaakt om de Android-licentie van de Chinese fabrikant in te trekken. Hierdoor worden Huawei-toestellen sinds 2019 zonder Google-diensten geleverd. Huawei boekte in 2021 de helft minder omzet uit de verkoop van consumentenhardware. Het bedrijf wist wel een winst van bijna 91 miljard euro te behalen.