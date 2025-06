Huawei presenteert goedkoopste vouwbare smartphone tot nu toe

De Chinese elektronicafabrikant Huawei heeft de vouwbare smartphone met de laagste adviesprijs tot nu toe gepresenteerd. De Pocket S is een variant op de P50 Pocket van vorig jaar. De klaptelefoon komt vooralsnog alleen in China uit.

De Pocket S heeft een adviesprijs van 5988 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 830 euro. De Z Flip 4 van Samsung kost 6898 yuan; de P50 Pocket kwam vorig jaar uit voor 8988 yuan. De P50 Pocket kwam in januari uit in Nederland voor een adviesprijs van 1599 euro; de Z Flip4 kost in Nederland 1099 euro.

De Pocket S lijkt veel op de P50 Pocket. De soc heeft een downgrade gehad naar een Qualcomm Snapdragon 778G, in plaats van de 888 van de P50. Er is bovendien een camera minder op de Pocket S. De goedkopere versie moet het stellen zonder de 32-megapixelsensor voor UV-licht. De Pocket S heeft bovendien minder opslag om de prijs te drukken: 128GB in plaats van 256GB.

Het scherm is hetzelfde vouwbare, 120Hz-, 6,9"-oledscherm met een resolutie van 1188 bij 2790 pixels. Daarnaast zit aan de buitenkant een aanvullend, rond 1"-scherm. Dat heeft een resolutie van 340 bij 340 pixels. Daarop kunnen meldingen en navigatie-instructies getoond worden en media bediend worden.

De telefoon draait in China op HarmonyOS 3.0. De Pocket S komt volgende week uit in China. Over een eventuele release in Europa zegt de fabrikant niets.