Santa Monica Studio maakt grafische modi God of War Ragnarök bekend

Ontwikkelaar Santa Monica Studio heeft meer informatie vrijgegeven over de verschillende grafische modi die God of War Ragnarök op de PS4 en PS5 zal ondersteunen. Op de PS5 ondersteunt de game 4k-resolutie met een beoogde framerate van 60fps.

Op de PlayStation 5 zal er volgens Santa Monica Studio keuze zijn tussen zes grafische modi, onderverdeeld in twee categorieën. Er komt een favor quality-modus die native 4k-resolutie ondersteunt en met een vaste framerate van 30fps. Via de modus favor quality + high frame rate kan het spel gespeeld worden op een resolutie die zal variëren tussen 1080p en 2160p, 4k. De framerate wordt in deze modus vastgelegd op 40fps. Via de modus favor quality + high frame rate +variable frame rate kan er gespeeld worden met een resolutie tussen de 1800p en 2160p. De framerate zal in deze modus variëren rond de 40fps en is unlocked.

PS5-spelers krijgen ook de optie om de game in favour performance-modus te spelen. De resolutie van het spel ligt in deze modus tussen 1440p en 2160p. De framerate komt dan op maximaal 60fps te liggen. In favor performance + high frame rate ligt de resolutie op 1440p en varieert de framerate rond 60fps. In favor performance + high frame rate + variable framerate zijn dezelfde waarden van toepassing.

God of War-spelers die het spel op de PlayStation 4 zullen spelen, kunnen van één modus gebruikmaken: de standaardmodus. Die zal een resolutie van 1080p halen met een framerate van 30fps. Op de PlayStation 4 Pro komen er net als op de PlayStation 5 een favor performance-modus en een favor quality-modus. Via die eerste modus kan het spel gedraaid worden met een resolutie tussen 1080p en 1656p. De framerate zal schommelen rond de 30fps. In de favor quality-modus schommelt de resolutie tussen 1440p en 1656p en geldt een vaste framerate van 30fps.

God of War Ragnarök komt op 9 november uit. Het directe vervolg op de reboot uit 2018 komt uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Er is een upgrade mogelijk van de last- naar de current-gen versie van de game.