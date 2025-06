Muspelheim: het was een realm waar ik eigenlijk nog maar weinig geweest was in mijn eerste 45 uur speeltijd met God of War Ragnarök. Maar nu, met de ontknoping van het verhaal voor de deur, besloot ik de Crucible, een serie speciale gevechtsbeproevingen, toch nog even te proberen. Ik legde zeven beproevingen af, maar dat bleek pas het begin: er wachtten er nog achttien. Mijn eerste reactie: ja, dat ga ik dus niet doen. Maar ik deed er nog eentje. En nog één. En toen nog één en nog één, en voor ik het wist had ik de hele Crucible voltooid. De beproevingen hadden steeds een net andere insteek, maar kwamen veelal op hetzelfde neer: veel vijanden zien te verslaan, met dezelfde wapens en skills die je altijd gebruikt. En dat dus 25 beproevingen op rij. Klinkt saai en repetitief, toch? Zo voelde het dus totaal niet. Het vechten in God of War Ragnarök is simpelweg zo goed en zo lekker, dat meer in dit geval absoluut beter is.

Lang voordat we met Kratos en Atreus in Muspelheim belanden, vinden we Kratos en Atreus in Midgard (de aarde). Vader en zoon maken er het beste van, terwijl Midgard gebukt gaat onder de strenge Fimbulwinter. Dat is de traditionele voorloper van Ragnarök: voor het tot een allesbeslissende, Goden-verzwelgende oorlog komt, moeten de negen realms eerst gebukt gaan onder een meerjarige winter. Wacht even, Ragnarök? Jep, de cataclysmische gebeurtenis uit de noordse mythologie werd in de vorige God of War (2018) aangekondigd, toen Faye, de vrouw van Kratos en moeder van Atreus, omkwam. Kratos en Atreus begonnen toen aan een reis om Fayes as uit te strooien op de hoogste piek van de negen realms. Tijdens die reis gebeurde er veel. Atreus kwam er achter dat hij eigenlijk tot het reuzenvolk behoort en Loki heet, Kratos doodde de zoons van Thor en die van Freya en bevrijdde het hoofd van de wijze Mimir, die hem daarna vergezelde tijdens het avontuur.

Kratos, Atreus & Ragnarok

Spoilerwaarschuwing! Let op: hieronder bespreken we enkele onderdelen uit het verhaal van de game. Wil je daar niets over weten, sla dit stuk dan over.

Je kunt op je vingers natellen dat de gebeurtenissen uit de vorige game gevolgen hebben. Die gevolgen hebben wel even op zich laten wachten, want Atreus is in God of War Ragnarök niet meer de ‘boy’ die je kent uit de vorige game, maar een tiener. Dat gaat niet alleen gepaard met een wat lager wordende stem, maar ook met het ontdekken van zijn gaven. Dat hij die nodig zal hebben, wordt al snel duidelijk als dondergod Thor en all-father Odin het huis van Kratos en Atreus bezoeken. Voor Odin is het simpel: Kratos doodde de goddelijke kinderen uit zelfverdediging en daarmee is de kous af: de all-father wil vrede met Kratos, zodat hij zich kan richten op het afwenden van Ragnarök. Dat Thor het verleden nog niet bepaald een plekje heeft gegeven, blijkt wel als hij Kratos uitdaagt tot een gevecht. Terwijl de vechtersbazen het tegen elkaar opnemen, wordt duidelijk dat Odin plannen heeft met Atreus.

Vanaf hier worden diverse verhaallijnen die gaandeweg de game worden aangehaald, samengebracht en weer los gelaten. De overkoepelende hoofdverhaallijn is, je zou het niet denken gezien de titel, Ragnarök. Kratos, Atreus en Mimir en het dwergenduo Brok en Sindri ontmoeten diverse andere goden en personages, zoals Tyr, Freya en Freyr, die allen zo hun eigen ideeën hebben over wat er moet gebeuren. Atreus ontpopt zich echter al snel als centraal personage. Hij heeft specifieke gaven die hem in staat stellen in verborgen tempels oude profetieën te raadplegen. Wat hij daaruit allemaal leert, vertellen we je niet, maar dat het belangrijk is, mag duidelijk zijn.

Atreus bouwt echter kennis op die Kratos zelf niet heeft en kiest er daarbij voor niet altijd alles aan Kratos te vertellen. Hierin vinden we het verhaal binnen het verhaal. Kratos heeft het er maar moeilijk mee dat Atreus geheimen voor hem heeft en hem niet de waarheid vertelt. Dat Atreus af en toe zonder zijn vader eropuit gaat, maakt het niet beter. Als Atreus door laat schemeren in te willen gaan op het aanbod van Odin om Asgard te bezoeken, daalt de relatie tussen de twee tot een dieptepunt. De vertrouwensband tussen vader en zoon, maar ook die tussen diverse andere personages in het spel, geeft het verhaal en de personages wat meer diepte.

Die personages zelf verdienen ook een dikke pluim. Er zijn weinig games waarin het acteerwerk zo goed op orde is als in deze God of War-game. Dat zit hem uiteraard in de prestaties van de stemacteurs, maar ook in de uitwerking van de gezichten. De mimiek die te zien is in de gezichtsanimaties is indrukwekkend. Zo slagen de personages er stuk voor stuk in emotie over te brengen, wat het verhaal uiteraard ten goede komt. Ze doen dat trouwens niet alleen tijdens tussenfilmpjes: op elk moment in God of War Ragnarök kunnen personages gesprekjes met elkaar aanknopen. Zo heeft Atreus regelmatig vragen voor Mimir en wil Mimir ook wel eens iets weten van Freya, die op haar beurt vragen heeft over het verleden van Kratos. Deze gesprekjes zijn fijn. Ze vullen de ‘ruimte’ die er ligt als je simpelweg door een van de werelden reist. Ze zijn daarnaast ook nog eens erg goed geschreven en helpen je extra snel een band op te bouwen met de diverse personages, voor zover dat nog nodig was.

Fantastische Freya

Het verhaal is fantastisch, evenals de manier waarop dat wordt gepresenteerd. Het is knap hoe de schrijvers de speler meermaals op het verkeerde been zetten en met leuke plottwists komen. Daarnaast blijft het lekker om te kunnen putten uit de noordse mythologie, want daarin zijn genoeg kleurrijke figuren te vinden. Veel van hen ken je wellicht al uit andere populaire media waarin dezelfde namen voorkomen, maar God of War Ragnarök geeft aan al die personages absoluut een eigen draai. Onze favorieten? Thor als dronkaard, Heimdall als onuitstaanbare, arrogante betweter en boven hen allemaal: Freya. Niet alleen steelt actrice Danielle Bisutti elke scène waar haar personage in zit, Freya zorgt ook voor een aantal van de meest memorabele sidequests en maakt, afgezien van de hoofdpersonages dan wellicht, de meest interessante ontwikkeling door.