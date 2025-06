Amazon opent eerste Belgische bezorgcentrum in Antwerpen

Amazon heeft in Antwerpen zijn eerste Belgische bezorgcentrum geopend. Momenteel wordt werk geboden aan 43 mensen, maar dat aantal kan nog oplopen. Het Antwerpse bezorgcentrum zal pakketten krijgen vanuit grote sorteercentra uit onder andere Duitsland en Frankrijk.

Het nieuwe bezorgcentrum bevindt zich op het Blue Gate-bedrijventerrein in het zuiden van Antwerpen. Uit eerdere berichtgeving blijkt dat het centrum een omvang krijgt van 8438 vierkante meter. Daarvan is 5764 vierkante opslagruimte en 2157 vierkante meter kantoorruimte. Daarnaast komt er een parkeergebouw met vijf verdiepingen.

Volgens Vlaamse media is er door Amazon voor Antwerpen gekozen omwille van de nabijheid van de Antwerpse haven en het grote aantal consumenten in de regio. Vlaams minister-president Jan Jambon was aanwezig bij de opening en stelt dat België nog meer inspanning kan doen om e-commerce naar België te lokken.

Amazon is sinds oktober van dit jaar actief in België. De webshop gaat daarop deels Belgische producten verkopen. Ook streaming- en bezorgdienst Prime komt voor Belgen beschikbaar, voor dezelfde prijs als in Nederland. De Belgische site van Amazon is niet Amazon.be, maar amazon.com.be.