Amazon wil aantal elektrische bestelbussen in Europa verdrievoudigen naar 10.000

Amazon wil in de komende vijf jaar ruim een miljard euro investeren in het verder elektrificeren van zijn Europese transportnetwerk. Er moeten onder meer duizenden elektrische bestelbussen en vrachtwagens bijkomen. Daarnaast wil het bedrijf meer inzetten op elektrische fietsen.

Nu heeft Amazon ruim 3000 elektrische bestelbussen die pakketten bezorgen bij klanten. Tegen 2025 moet dit dankzij de investering gegroeid zijn tot ruim 10.000, schrijft het bedrijf. Het is niet duidelijk hoeveel bestelbussen Amazon in totaal heeft.

In de komende jaren moeten er ook ruim 1500 elektrische vrachtwagens op Europese wegen komen, een stuk minder dan het aantal bestelbussen. Dit komt doordat vervoer op lange afstanden lastig is door 'de vorm en het gewicht van vrachtwagens en hun trailers, gecombineerd met de lange afstanden'. Voor elektrische vrachtwagens zijn er wel 'veelbelovende technieken', maar de productie van die vrachtwagens en de beschikbaarheid van infrastructuur zijn beperkt.

Op dit moment heeft Amazon vijf elektrische vrachtwagens in het Verenigd Koninkrijk, later dit jaar moeten er twintig rondrijden in Duitsland. Met de aangekondigde investering hoopt Amazon dat de schaal groot genoeg wordt voor vrachtwagenfabrikanten om te investeren in de productie en dat de prijzen daardoor kunnen afnemen. Zo zouden ook andere bedrijven die willen overstappen naar elektrische vrachtwagens, kunnen profiteren, stelt het bedrijf.

Om het infrastructuurprobleem op te lossen, wil Amazon 'honderden gespecialiseerde snelladers installeren' bij Europese Amazon-vestigingen. Daarmee moeten de vrachtwagens in zo'n twee uur opgeladen kunnen worden. Amazon-vestigingen krijgen daarnaast duizenden reguliere laadpunten.

Los van de vrachtwagens en bestelbussen wil het bedrijf het geld gebruiken om meer 'micro-mobility hubs' te plaatsen. Het bedrijf heeft nu twintig van die hubs, onder meer in Londen, München en Parijs. Dit zijn kleinere afleverstations bij dichtbevolkte steden, vanwaaruit Amazon pakketjes wil afleveren met behulp van bijvoorbeeld elektrische bakfietsen en leveringen te voet in plaats van met bestelbussen. Amazon wil tegen 2025 het aantal hubs verdubbelen.