'Retaildarwinisme' was het woord dat NRC gebruikte toen Amazon in maart 2020 officieel de Nederlandse markt betrad, met de Nederlandse shop Amazon.nl. Alleen de sterkste en slimste winkels zouden de concurrentie met de internationale gigant aankunnen, was de gedachte. Lokale spelers, zowel offline als online, zouden het moeilijk krijgen. Ook op Tweakers was de verkoopstart met bijna zeshonderd reacties een veelbesproken onderwerp. Was de angst voor Amazon terecht? Wat heeft de komst van de Amerikaanse webwinkel veranderd aan ons onlinewinkellandschap?

Tweakers dook voor dit artikel over anderhalf jaar Amazon.nl in de eigen Pricewatch-data voor exclusieve inzichten over de opmars van de webwinkel. Daarnaast spraken we met Roeland Donker, country manager Benelux bij Amazon, en gaan we in op de maatschappelijke weerstand die Amazon teweegbrengt, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.