Grote webwinkels profiteerden het meest van magere Black Friday-week

De grotere webwinkels hebben het meest geprofiteerd van de jaarlijkse Black Friday, die sinds enkele jaren is uitgegroeid tot een complete week. Daarnaast waren er dit jaar minder goede aanbiedingen dan in 2020, blijkt uit Pricewatch-data die Tweakers heeft geanalyseerd.

Marktaandeel in Pricewatch-click-outs

Het totale bol.com-platform was met een marktaandeel van 17,3 procent in de Pricewatch veruit de grootste winkel. 8,3 procentpunt daarvan kwam voor rekening van externe verkopers. Als we puur naar de 'eigen' verkopen van Amazon en bol.com kijken, is Amazon wel ruim groter. Daarmee speelde Amazon in deze belangrijke Black Friday-week een veel grotere rol dan in de rest van dit jaar tot nu toe, iets waarop we in het afgelopen weekend al speculeerden in een achtergrondartikel over de opkomst van Amazon.

Ook MediaMarkt en Coolblue kregen flink meer clicks dan in reguliere weken. Dat ging vooral ten koste van kleinere winkels die zich bijvoorbeeld specialiseren in componenten of smartphones. Alleen Alternate wist zich goed staande te houden in het aanbiedingengeweld.

Houd er bij de interpretatie van onderstaande grafiek rekening mee dat de totale hoeveelheid click-outs in deze periode bijna twee keer over de kop ging ten opzichte van een reguliere week. Webwinkels die marktaandeel verliezen, groeien vaak nog wel in het absolute aantal click-outs.

Minder deals

Ten opzichte van vorig jaar was Black Friday minder populair. We registreerden ruim 10 procent minder click-outs dan in 2020, toen alle records gebroken werden dankzij het samenvallen van een lockdown met een aanhoudend hoge vraag naar thuiswerkspullen. Bovendien waren er dit jaar minder deals, die we definiëren als producten waarop minstens 15 procent korting wordt gegeven. Wel bleef het gemiddelde kortingspercentage van alle deals stabiel: 30 procent. Er lijkt daarmee niet zozeer minder bereidheid te zijn om korting te geven, maar vooral minder mogelijkheden, bijvoorbeeld doordat sommige productcategorieën nog altijd te maken hebben met tekorten.

Populairste producten tijdens Black Friday

Net als vorig jaar waren televisies de populairste producten tijdens Black Friday, maar de categorie monitoren zakte dit jaar van plaats twee naar plaats vier. Blijkbaar hebben meer mensen hun thuiswerkplek al op orde. Smartphones en laptops completeren de top drie. Als we naar individuele producten kijken, zien we in de top tien diverse beeldmaten van de LG OLED C1-televisie, een van de scherp geprijsde Samsung-ssd's en verschillende Apple-producten. Ook een AMD-processor, een Sony-hoofdtelefoon en een middenklasse-smartphone van Samsung hebben de top tien gehaald.

Hoewel Black Friday niet verder is gegroeid ten opzichte van vorig jaar, is het nog altijd een uiterst populaire tijd om aankopen te doen. Het verschil tussen een 'normale' week en de week waarin Black Friday valt, was dit jaar zelfs groter dan in 2020; alleen lag het 'normale' niveau toen nog een stukje hoger. Kortom, deze koopfeestweek lijkt zijn vaste plek in ons kooppatroon te hebben verworven.