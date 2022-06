Raspberry Pi OS krijgt ondersteunde legacy-versie op basis van Debian-oldstable

Raspberry Pi brengt een oudere versie van Raspberry Pi OS op de markt voor gebruikers die langere tijd stabiliteit willen. Raspberry Pi OS (Legacy) betreft de voorgaande release die is gebaseerd op Debian Buster-oldstable.

Raspberry Pi OS (Legacy) loopt telkens een Debian-release achter: zodra Debian Bookworm verschijnt, stapt Raspberry Pi met (Legacy) naar eigen zeggen over op Bullseye. Debian Buster, waar de huidige versie van (Legacy) op is gebaseerd, wordt tot juni 2024 ondersteund. De ondersteuning voor Linux 5.10 is begin dit jaar verlengd tot december 2026. De kernel ontvangt alleen beveiligingspatches.

De versie van Chromium met hardwarematige versnelling is verwijderd, omdat onderhouden van deze functie volgens Raspberry Pi teveel onderhoud vergt. Komende Raspberry Pi-modellen krijgen geen ondersteuning voor Raspberry Pi OS (Legacy), maar revisies van bestaande modellen wel.

Raspberry Pi zegt dat een aantal gebruikers mogelijk de voorkeur geven aan een stabiel OS. Daaronder vallen educatieve instellingen en industriële gebruikers van software die op bepaalde libraryversies rust. Raspberry Pi OS (Legacy) is te downloaden via de softwarepagina en is ook onderdeel van Raspberry Pi Imager.