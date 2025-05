Arm neemt aandeel in bedrijf achter Raspberry Pi

Arm doet een 'strategische investering' in het commerciële bedrijf achter de Raspberry Pi-singleboardcomputers. Het van origine Britse chipbedrijf neemt een minderheidsbelang in Raspberry Pi Ltd. Verdere details over de investering zijn niet bekend.

Arm en Raspberry Pi Ltd maakten hun overeenkomst op donderdag bekend. De twee bedrijven zeggen alleen dat Arm een 'minderheidsbelang' in het Raspberry Pi-bedrijf neemt. Wat voor aandeel dat is en welk bedrag bij de investering gemoeid is, is niet bekend. De investering is volgens Arm een uitbreiding van de 'langetermijnsamenwerking' tussen de twee bedrijven; Raspberry Pi's maken al sinds de introductie gebruik van chips met Arm-ontwerpen. De recentste Raspberry Pi 5, die in oktober uitkwam, gebruikt bijvoorbeeld een Broadcom BCM2712-soc met vier Arm Cortex A76-kernen.

Raspberry Pi-ceo Eben Upton gaf begin oktober hints over een mogelijke beursgang in de tweede helft van volgend jaar. Het bedrijf, dat momenteel vrijwel volledig in handen is van de Raspberry Pi Foundation, zou dat overwegen op de aandelenmarkt in Londen. Arm ging eerder dit jaar naar de beurs, hoewel eigenaar Softbank nog altijd de grootste aandeelhouder in dat chipbedrijf is.