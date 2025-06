Arm dient aanvraag in voor beursgang op Nasdaq

Chipontwerper Arm heeft een aanvraag ingediend voor een initial public offering, ofwel ipo, op de Nasdaq-beurs. Vooralsnog zijn er geen exacte aandeelprijzen of andere data gedeeld, afgezien van de officiële beursnaam 'ARM'.

De beursgang werd vanaf mei dit jaar voorbereid en nu kondigt Arm officieel aan dat er daadwerkelijk een aanvraag is ingediend bij de Amerikaanse SEC. Eerder schreef Reuters dat SoftBank in gesprek was gegaan met verschillende grote techbedrijven, waaronder Amazon en Nvidia, om eventuele investeringen in de ipo veilig te stellen. Het is niet duidelijk of dat gelukt is.

Tot vorig jaar was een overname door Nvidia nog aan de orde. In februari van 2022 werd daarentegen duidelijk dat de miljardenovername niet door zou gaan; uiteenlopende concurrenten en toezichthouders spraken hun zorgen uit over eventuele concurrentiebelemmeringen na een overname van Arm door Nvidia. Ook de geopolitieke spanningen tussen China en de VS speelden daarbij mee, aangezien Arm, via een joint venture, een groot marktaandeel in China in handen heeft.

Sinds de overname door SoftBank in 2016, is Arm geen beursgenoteerd bedrijf meer. Het Britse halfgeleiderbedrijf is een belangrijke partij op het gebied van chiparchitectuur van mobiele soc's en verdiende in 2022 net geen 2,7 miljard dollar aan onder meer het licentiëren van hun chipontwerpen.