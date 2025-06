WABetaInfo: WhatsApp werkt aan extra tools voor het opmaken van tekstberichten

WhatsApp wil extra opmaakfuncties toevoegen aan de chatdienst, zodat gebruikers makkelijker citaten, code en lijstjes met elkaar kunnen delen. Dat meldt WABetaInfo op basis van een bètaversie van de desktopclient.

De drie nieuwe functies zijn een Code Block, een Quote Block en een lijstweergave met bulletpoints. De Code Block is op te roepen door tekst binnen de tekens ` ` te plaatsen, en laat gebruikers eenvoudiger en beter leesbare code met elkaar delen.

Met de Quote Block-functie kunnen gebruikers een tekst schrijven, die dan als citaatblok binnen een bericht verschijnt. Zo kunnen gebruikers duidelijker aangeven dat ze op een specifiek deel van de tekst reageren in plaats van met de huidige citaatfunctie, die een heel bericht citeert. Quote Block is in de bèta op te roepen met het teken >.

De derde nieuwe functie is een lijstweergave, die op te roepen is met het teken -. De tekst achter dit teken wordt als een bulletpoint in een bericht weergeven. WABetaInfo, dat regelmatig als eerste site nieuwe WhatsApp-functies ontdekt die later naar de stabiele versies komen, zegt dat de Android- en iOS-versies van WhatsApp ook de nieuwe opmaakfuncties krijgen. Het is niet duidelijk wanneer de opmaakfuncties moeten verschijnen.