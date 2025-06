WhatsApp werkt aan ondersteuning voor passkeys voor tweetrapsauthenticatie. De biometrische inlogmethode of cijfercode waarmee gebruikers zich authenticeren, wordt dan op Android opgeslagen in het Google-account.

WhatsApp heeft die functie toegevoegd in een recente bètaversie van zijn Android-app, schrijft WABetaInfo. De functie zit specifiek in versie 2.23.17.5.

Gebruikers kunnen in die WhatsApp-versie hun authenticatiemethode, zoals een vingerafdruk of gezichtsscan, opslaan als een passkey. Dat is een nieuwe inlogmethode die wachtwoorden moet vervangen. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over hoe passkeys werken.

Passkeys worden bijvoorbeeld opgeslagen op een fysiek apparaat of in een wachtwoordmanager. In de bèta van WhatsApp is het mogelijk om de passkey op te slaan in de Google Password Manager, de wachtwoordmanager op Android die passkeys sinds vorig jaar ondersteunt. Het gaat dan om de authenticatie waarmee gebruikers zich moeten authenticeren als ze WhatsApp opnieuw installeren op een nieuw apparaat. Het is niet bekend wanneer WhatsApp de feature wil uitbrengen voor alle gebruikers.