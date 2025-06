WhatsApp Web-bèta krijgt schermvergrendeling met wachtwoord

De recentste bètaversie van WhatsApp Web heeft voor sommige gebruikers een optie om het chatvenster te vergrendelen met een wachtwoord. De functie is nu beschikbaar voor een aantal bètatesters en komt in de komende weken beschikbaar voor meer bètagebruikers.

De schermvergrendeling is toegevoegd in WhatsApp Web-bèta 2.2333.11, merkt WABetaInfo op. De feature lijkt niet beschikbaar te zijn voor alle bètatesters. Gebruikers met toegang tot de test kunnen de feature inschakelen in de WhatsApp-instellingen onder 'Privacy'.

Als gebruikers dat doen, dan kunnen ze het WhatsApp-venster in hun webbrowser vergrendelen. Zo kunnen chatgesprekken alleen ingezien worden met een wachtwoord. WhatsApp-notificaties worden ook niet getoond terwijl het venster vergrendeld is. Gebruikers die hun wachtwoord vergeten, moeten uitloggen en de webbrowser via hun telefoon opnieuw koppelen met een QR-code.

Volgens WABetaInfo wordt de test in de komende weken uitgerold naar meer gebruikers. Wanneer de functie algemeen beschikbaar komt voor alle WhatsApp-gebruikers, is echter nog niet bekend. WABetaInfo meldde eind vorig jaar al dat WhatsApp Web mogelijk een schermvergrendelingsoptie krijgt, hoewel toen nog niet bekend was wanneer die feature zou verschijnen.