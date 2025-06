WhatsApp en Signal dreigen gebruikers in VK af te sluiten vanwege nieuwe wet

Chatapps WhatsApp en Signal dreigen op zwart te gaan in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van een nieuwe wet die chatapps verplicht chats te scannen op materiaal van kindermisbruik. WhatsApp en Signal zeggen liever weg te gaan uit het VK dan te voldoen aan de nieuwe wet.

WhatsApp en Signal redeneren volgens Politico dat het onmogelijk is te scannen naar materiaal van kindermisbruik zonder de end-to-endencryptie van de chatapps te breken. Volgens Britse politici kan dat wel en moeten de chatapps daarom voldoen aan de wet.

De chatapps zeiden vorige maand al te protesteren tegen de nieuwe wet. Dat gebeurde toen met een open brief aan de Britse overheid en andere overheden. "Kortom, het wetsontwerp vormt een ongekende bedreiging voor de privacy, veiligheid en beveiliging van elke burger van het Verenigd Koninkrijk en de mensen met wie zij communiceren. Het moedigt andere, vijandige regeringen aan die wellicht zullen proberen ook zulke wetten te maken." De brief was ondertekend door topmensen van WhatsApp, Session, Signal, Element, Threema, Viber en Wire.

De chatdiensten zien end-to-endencryptie als een cruciaal element van hun chatapps en weigeren die te breken om te scannen op materiaal van kindermisbruik. Apple heeft geprobeerd om een systeem in iOS 15 te zetten met een scan op de telefoon zelf, maar heeft dat plan teruggetrokken nadat er veel interne en externe kritiek kwam op het plan. Veel chatplatforms maken gebruik van end-to-endencryptie om chats te beveiligen, zodat mensen veilig onderling kunnen communiceren.