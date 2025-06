WhatsApp laat iOS-gebruikers foto's en video's in originele kwaliteit versturen

WhatsApp brengt een update uit voor iOS, waardoor iPhone-gebruikers voortaan foto's en video's in de originele kwaliteit kunnen versturen. Eerder voegde de chatdienst al de optie toe om foto's in 'HD' te sturen, waarbij minder compressie wordt toegepast dan bij de standaardinstelling.

In de changelog van WhatsApp-versie 23.24.73 is te lezen dat het mogelijk is om mediabestanden in de originele kwaliteit als bestand te verzenden, zo merkte WABetaInfo op. Wel geldt er een maximum bestandsgrootte van 2GB. Standaard verstuurt de app gecomprimeerde afbeeldingen en filmpjes, waardoor de ontvanger een lagere kwaliteit van het bestand ontvangt. Sinds enkele maanden is het ook mogelijk om voor een 'HD'-optie te kiezen, waardoor foto's en video's met een hogere resolutie verstuurd worden dan via de standaardinstelling.

In januari van 2023 ging het gerucht al rond dat WhatsApp de mogelijkheid zou krijgen om foto's in de originele kwaliteit te sturen. De feature werd in november getest door een select aantal gebruikers en rolt 'in de komende weken' uit voor alle iOS-gebruikers. WhatsApp-gebruikers kunnen foto's en video's via de iPhone in de originele kwaliteit versturen via '+' > 'Document' > 'Kies een foto of video'. Ook op Android wordt de functie binnenkort verwacht, aangezien ze onlangs beschikbaar kwam voor een kleine groep bètagebruikers.