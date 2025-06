Rechter VS gaat onderzoek doen naar Google wegens verwijderde chatberichten

Amerikaanse rechter James Donato zegt Google te gaan onderzoeken. De rechter, die de zaak tussen Google en Epic Games leidt, gaat dat doen vanwege de chatberichten die Google moedwillig heeft vernietigd, terwijl dat potentieel bewijsmateriaal was.

De rechter zei tijdens een hoorzitting in de rechtszaak tussen Google en Epic Games dat hij de kwestie rondom de verwijderde chatberichten gaat onderzoeken. Dat schrijft The Verge, dat bij de rechtszaak aanwezig is. Donato noemde het gedrag van Google 'een frontale aanval op de eerlijke rechtspraak'. "Ik ga tot op de bodem uitzoeken wie er verantwoordelijk is", aldus Donato.

"Het ondermijnt een eerlijke rechtsgang. Het zet vraagtekens bij een rechtvaardige oplossing van juridische geschillen. Het is in strijd met ons systeem", voegde de rechter daaraan toe. Donato zei daarbij dat hij deze zaken 'op eigen houtje' en buiten de Epic-rechtszaak om gaat onderzoeken.

De rechter gaat echter geen 'mandatory inference instruction' opleggen aan de jury die de zaak tussen Epic en Google beoordeelt. Als dat wel was gebeurd, dan was de jury verplicht geweest om in haar oordeel mee te nemen dat Google potentieel bewijsmateriaal voor in de rechtszaak heeft vernietigd. De jury had in dat geval ook moeten aannemen dat dit bewijsmateriaal belastend zou zijn geweest voor Google.

In plaats daarvan wordt een 'permissieve' juryinstructie opgelegd, waarmee de jury 'mag' afleiden dat het ontbrekende bewijsmateriaal mogelijk belastend was geweest voor Google, en Epic had kunnen helpen. "Het beste is dat de jury zelf beslist of ze een gevolgtrekking maakt. Ik ga de beoordelingsvrijheid van de jury niet beperken door die conclusie voor hen te trekken", zei hij. Google wilde niet reageren op vragen van The Verge over de opmerkingen van rechter Donato.

Tijdens de rechtszaak tussen Google en Epic Games bleek dat Google automatisch chatgesprekken liet verwijderen via een auto-deleteoptie. Medewerkers tot aan de ceo gebruikten die functie moedwillig om bepaalde gesprekken te laten verdwijnen. Meerdere medewerkers zeiden de auto-deletefunctie niet uit te zetten, ook nadat ze met een legal hold verplicht waren om potentieel bewijsmateriaal te bewaren. Ceo Pichai bekende ook, naast andere medewerkers, dat hij bepaalde documenten als wettelijk vertrouwelijk markeerde om ze uit de handen van anderen te houden. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over de rechtszaak tussen Google en Epic.