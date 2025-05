Google schikt voor 30 miljoen dollar in VS om misleiden met locatie-instellingen

Google heeft met twee Amerikaanse regio's geschikt omdat het bedrijf consumenten zou hebben misleid met de instellingen voor het opslaan van locatiegegevens. In totaal betaalt het bedrijf 29,5 miljoen dollar. Eerder schikte het bedrijf met 40 staten voor 391,5 miljoen dollar.

De schikkingen draaien om de Web & App Activity-instelling, waarbij Google gebruikers vroeg of het de zoekgeschiedenis, Chrome-browsergeschiedenis en activiteitengeschiedenis van sites en apps die Google-diensten gebruiken, mag bewaren. Hiermee zou Google de gebruiker betere zoekresultaten en suggesties kunnen geven.

Schakelden gebruikers deze functie in, dan verzamelde Google de locatiedata van gebruikers, bleek in 2018. Aanklagers van tientallen Amerikaanse staten vonden dat Google hiermee de wet overtrad omdat het bedrijf niet duidelijk maakte met deze instelling locatiegegevens te verzamelen. Het bedrijf verzamelde de locatiedata namelijk ook als gebruikers de Location History-functie uitschakelden. De aanklagers spanden daarom rechtszaken aan. Google schikte recent met twee aanklagers. Het bedrijf betaalt de staat Indiana volgens Associated Press 20 miljoen dollar, Washington D.C. krijgt 9,5 miljoen dollar.

Google zegt de wet niet te hebben overtreden, maar heeft de instellingen inmiddels wel aangepast. In november schikte het bedrijf volgens AP voor 391,5 miljoen dollar met veertig Amerikaanse staten. In Australië kwam het wel tot een rechtszaak; hier kreeg het bedrijf een boete van 60 miljoen Australische dollar, toen 41,5 miljoen euro, opgelegd.