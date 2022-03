Google-medewerkers vonden zelf interface met locatie-instellingen verwarrend

Google-medewerkers hebben in 2018 hun verbazing geuit over de manier waarop de privacy-instellingen voor het bijhouden van locatietoegang werkte. Dat blijkt uit documenten die openbaar zijn geworden bij een rechtszaak.

De Google-medewerkers vonden de interface zelf verwarrend en waren zich er ook niet van bewust dat locatietracking aanstaat, zelfs als gebruikers het uitzetten, blijkt uit de interne mails die Arizona Mirror in de rechtbankdocumenten aantrof. Als gebruikers Location History uit hadden gezet, sloeg Google alsnog de locatie op bij het openen van Maps, bij sommige zoekopdrachten en via weersinformatie.

Dat Google de locatie via diverse diensten opvroeg en opsloeg, terwijl de instelling zei dat Google de locatie niet langer zou opslaan, werkte verwarring in de hand, redeneerden de medewerkers. "Sprekend als gebruiker: wat? Specifieker, ik dacht dat ik locatietracking uit had staan op mijn telefoon. Dus onze communicatie hierover verwart zelfs een op privacy gerichte Google-engineer. Dat is niet goed."

Google zegt tegen Arizona Mirror in een reactie dat de mensen die in het document aan het woord komen eraan werkten om de instellingen te vereenvoudigen en beter bereikbaar te maken. Intussen zijn de instellingen rondom het bijhouden van locatie aangepast. De rechtszaak is van de staat Arizona, die Google ervan beschuldigt consumenten te hebben misleid met de instellingen.