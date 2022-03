Xiaomi leverde in voorjaar iets minder smartphones dan in periode ervoor

Het Chinese Xiaomi, een van de grootste smartphonemakers ter wereld, leverde in het voorjaar 28,3 miljoen smartphones. In de eerste maanden van het jaar waren dat er 29,2 miljoen. Wel waren de smartphones gemiddeld duurder.

Door het uitkomen van de duurdere modellen Mi 10 en Mi 10 Pro en een groei van bijna 100 procent van het aantal geleverde dure smartphones in westerse markten verdiende Xiaomi daardoor meer aan smartphones. Dat zegt de fabrikant in een bericht over de kwartaalcijfers. Het bericht is online, maar de bespreking van en toelichting op de kwartaalcijfers zijn er niet.

De kleine teruggang kwam in een periode dat in veel landen de productie en verkoop van smartphones op een lager pitje kwam te staan door de uitbraak van het coronavirus. Onder meer in India, waar Xiaomi telefoons produceert en verkoopt, had de fabrikant last van de uitbraak.

Van de Mi 10 en Mi 10 Pro leverde de fabrikant een miljoen exemplaren in twee maanden, zegt de fabrikant. Behalve de Mi 10 kwam in westerse landen ook de Poco F2 Pro uit. De meeste verkopen zijn nog altijd van de goedkopere modellen, zoals telefoons in de Redmi-serie.

Het aantal gebruikers van Miui buiten China kwam uit rond 233 miljoen, tegenover 219 miljoen drie maanden geleden. Het aantal gebruikers in China daalde van 111 miljoen naar 109 miljoen, zo zegt de fabrikant.