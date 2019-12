Medeoprichter Xiaomi stapt op door reorganisatie van bedrijfsmanagement

Het management van Xiaomi ondergaat een grote reorganisatie. Lang Wanqiang, één van de medeoprichters van het bedrijf, verlaat Xiaomi. Ook topman Lei Jun functioneert niet langer als president van de Chinese bedrijfstak. Hij wordt opgevolgd door Redmi-baas Lu Weibing.

Lei Jun kondigde de reorganisatie aan in een interne brief, meldt Time Weekly. Volgens Lei Jun heeft bedrijf 'sterkere ondersteuning voor groepsmanagement' nodig. Daarnaast moet het bedrijf de 'vitaliteit van organisatorische innovatie' voortzetten, schrijft GizmoChina. Hooggeplaatste medewerkers trekken zich geleidelijk aan terug om ruimte te maken voor een 'nieuwe generatie managementteams'. In de interne brief geeft hij aan dat 2020 een groot jaar wordt voor Xiaomi's 5g-onderneming. Ook zal Xiaomi zich verder storten op smartphones en artificial intelligence of things.

Li Wanqiang bevestigt zijn vertrek. Hij werkte als senior vice-president van Xiaomi en heeft projecten als Miui en Xiaomi.com begeleid. Daarnaast heeft hij bijdragen geleverd aan het bedrijfsmodel van Xiaomi. Ook gaat Qi Yan met pensioen. Zij functioneerde eveneens als senior vice-president binnen het bedrijf. Verder is Lei Jun niet langer de president van Xiaomi China. Het is onbekend wat zijn nieuwe functie binnen het bedrijf wordt.

Lu Weibing, het hoofd van dochtermerk Redmi, neemt de taken van Lei Jun over. Tegelijkertijd blijft hij aan het roer van Redmi. Lin Bin is gepromoveerd tot vice-president van het bedrijf. Ook Wang Xiang en He Yong krijgen hoge functies binnen het bedrijf. Voormalig cfo Zhou Shouzi wordt president van de internationale afdeling van Xiaomi.

Xiaomi publiceerde eerder zijn kwartaalcijfers voor het derde kwartaal, waaruit blijkt dat de omzet van het bedrijf omgerekend ruim 9,2 miljard euro bedraagt. Dat is een recordbedrag voor de fabrikant. De nettowinst was boven verwachting hoog met zo'n 451 miljoen euro. Het Chinese marktaandeel van Xiaomi is wel gedaald naar negen procent, terwijl dit vorig jaar 13,1 procent was, blijkt uit een rapport van Canalys. Op de internationale markt doet het bedrijf het echter zeer goed; Xiaomi staat op plek vier in de Europese smartphonemarkt, onder Samsung, Huawei en Apple. Het bedrijf leverde het afgelopen kwartaal 5,5 miljoen smartphones in Europa.