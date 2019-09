Xiaomi Mi 9T Pro

Een van de grootste successen uit de recente smartphonegeschiedenis is de Pocophone F1 van Xiaomi van vorig jaar. Het zette de naam Pocophone in één klap op de kaart als een telefoon met veel kenmerken van een high-end toestel voor een relatief lage prijs. Het was de meest gelezen smatphonereview vorig jaar op Tweakers, het topic werd druk bezocht en de telefoon stond maandenlang hoog in de Pricewatch. Xiaomi had duidelijk goud in handen en dus komt er dit jaar geen opvolger. Wacht, huh?

Want, zo redeneert Xiaomi, te veel namen zouden consumenten alleen maar verwarren. Je hebt al Xiaomi Mi-telefoons, Redmi-telefoons en dan is Poco net één merk te ver. En daarom heeft Xiaomi besloten om de opvolger van de Pocophone in de Mi 9-serie te zetten: de Mi 9T Pro en de net iets goedkopere Mi 9T, die trouwens elders op de wereld Redmi K20 Pro en Redmi K20 heten. Namen van smartphones zitten al snel evenveel in de knoop als het snoer van oortjes als je die uit je broekzak haalt.

Daarover gesproken: audio is een van de primaire verschillen tussen de Mi 9 en M9T Pro; de nieuwe telefoon heeft een 3,5mm-jack om oortjes zonder dongle te kunnen aansluiten. Een ander groot verschil is het verdwijnen van de inkeping. De frontcamera zit nu in een pop-upmodule, die voorzien van gevaarlijk ogend rood ledlicht naar boven komt. Ten opzichte van de Pocophone valt op dat de lcd is ingewisseld voor een oledscherm en dat de brede inkeping helemaal weg is.